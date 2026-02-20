Профосвіта і легка промисловість об’єдналися у Fashion PRORYV: новий міст Україна — Італія

Сьогодні в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" відбулася пресконференція "Fashion PRORYV" - платформа культурної дипломатії та міжнародного діалогу України зі світом.

"Українська молодь довела: навіть у найтемніші часи вона здатна підніматися на моральні й духовні вершини. І саме з неї починається нова епоха української модної культури", - наголосила організаторка конкурсу та президентка громадської спілки "Fashion PRORYV" Голда Виноградська.





За її словами, "Fashion PRORYV" з'явився як відповідь модної індустрії на війну і з 2014 року перетворився на ініціативу, що об'єднує профосвіту, виробництво та міжнародних партнерів. Спочатку проєкт мав практичну мету - організатори розробляли й виготовляли потрібні для фронту вироби, а згодом він виріс у конкурсну платформу з партнерствами, міжнародними показами та презентаціями робіт українських учасників за кордоном.

Президентка італійської асоціації Vita World Наталія Сасіна (підключалася онлайн) повідомила, що італійська сторона долучається до події "Fashion PRORYV for Freedom and Peace" разом із Fashion Globus Ukraine, залучаючи школи моди та професійне середовище Італії. Вона підкреслила, що ініціатива має не лише мистецький, а й суспільний вимір: "Це подія, яка говорить про війну - і водночас про гідність, красу й силу творчості. Ми хочемо показати Україну не мовою жалю, а мовою таланту і стійкості".

Окремий блок дискусії під час пресконференції був присвячений кадровій підготовці для легкої промисловості та ролі профосвіти у відновленні країни. Голова Всеукраїнської асоціації працівників професійної освіти Катерина Мирошниченко зазначила, що в суспільстві досі зберігаються стереотипи щодо професійної освіти як "непрестижної" та "другорядної", однак реальність війни повністю їх спростувала.





"З перших днів війни наші учні 15-17 років, інколи навіть молодші - працювали, аби забезпечувати фронт: швейними виробами, теплими речами, а заклади опановували нові технології та процеси, щоб реагувати на потреби часу. Сьогодні профосвіта - це одна з потужних хвиль підтримки армії та економіки", - сказала вона.

Водночас Мирошниченко звернула увагу на скорочення мережі закладів, які готують кадри для легкої промисловості, та наголосила на необхідності державної політики підтримки галузі. За її словами, низка країн - зокрема Туреччина та Китай - демонструє, що підйом економіки часто починається саме з розвитку легкої промисловості, інвестицій у виробництво та підготовки кадрів.

У контексті міжнародної співпраці учасники пресконференції повідомили, що практичні партнерства навколо галузі здатні запускати конкретні проєкти вже в короткі терміни. Зокрема, наведено приклад зацікавленості іноземних компаній у співпраці з українськими закладами та виробничими майданчиками після демонстрації конкурсних робіт.

Під час обговорення питання щодо взаємодії бізнесу та держави учасники наголосили, що для системного прориву потрібні сталі моделі "освіта - бізнес - держава", а також регулярний діалог із галузевими роботодавцями. За словами спікерів, успішні пілотні підходи до партнерства з роботодавцями в Україні вже існували раніше, зокрема на прикладах окремих виробничих секторів, і такі практики варто масштабувати.

Дмитро Калач представник компанії "Softorg" розповів про участь бізнесу в розвитку професійної підготовки, зокрема через створення навчальних лабораторій на базі закладів освіти, підтримку конкурсів, а також залучення компаній як зовнішніх партнерів до оновлення навчальних програм і підсилення практичної складової підготовки майбутніх фахівців.





У пресконференції також взяли участь представники організаторів і партнерів, які зазначили, що "Fashion PRORYV" розглядається як довгострокова платформа, яка поєднує культурну дипломатію, соціальну відповідальність і економічний потенціал легкої промисловості - через підтримку талановитої молоді, міжнародні колаборації та просування українського виробництва.

"Fashion PRORYV" - ініціатива, що поєднує професійну освіту, легку промисловість та міжнародні партнерства. У межах платформи проводяться конкурсні програми та презентації, спрямовані на підтримку молодих дизайнерів і популяризацію України через сучасну культурну й виробничу екосистему.