В Україні презентували нову модель початкової освіти "Країна знань", яку розробили як відповідь на виклики війни, цифрової епохи та майбутнього ринку праці. Автори програми заявляють: сучасна школа більше не може будуватися лише на заучуванні правил і відтворенні інформації - діти мають навчитися мислити, досліджувати, ставити запитання та самостійно знаходити рішення.

Презентація відбулася під час пресконференції "Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення", організованої за участі науковців, директорів шкіл, учителів та представників батьківської спільноти.

"Ми змінюємо саму філософію навчання. Ми не просто вчимо дітей застосовувати знання, а формуємо дослідницьке мислення. Це - опора дитини у нестабільному світі", - заявила завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, наукова керівниця програми "Країна знань" Оксана Онопрієнко.

За словами авторів програми, світ змінюється настільки швидко, що нинішні першокласники через 15-20 років працюватимуть у професіях, яких сьогодні ще не існує.

"65% сучасних першокласників будуть працювати у професіях, яких наразі не існує. Тому ми маємо навчити дитину не просто правилам, а розумінню того, як працює світ", - наголосила Онопрієнко.

У програмі пояснюють: традиційна школа десятиліттями будувалася на моделі, де дитина слухає, запам'ятовує та відтворює інформацію. Натомість "Країна знань" пропонує інший підхід - навчання через дослідження, практику та емоційне залучення.

На уроках математики діти не просто вивчають геометричні фігури, а досліджують, із яких матеріалів конструкція буде найміцнішою. На уроках української мови - вчаться презентувати свої ідеї та аргументувати власну думку. А на заняттях "Я досліджую світ" - проводять експерименти, висувають гіпотези та шукають пояснення явищам.

Особливий акцент автори програми роблять на тому, що нинішні українські діти навчаються в умовах повномасштабної війни - під звуки сирен, після безсонних ночей через обстріли та в атмосфері постійної тривоги.

"Психологи вже говорять про небезпечний симптом - раннє дорослішання дітей. Це впливає на психіку і на здатність повноцінно навчатися", - зазначила вона.

Саме тому, за словами розробників, сучасна школа має не лише давати знання, а й повертати дитині відчуття безпеки, інтересу та радості пізнання.

У школах, де програму вже почали впроваджувати, говорять про помітні зміни в поведінці дітей. Директорка ліцею №157 Оболонського району Києва Тетяна Єрмак заявила, що учні стали більш мотивованими й зацікавленими у навчанні.

"Інтерес дітей до школи зріс майже на 90%. Вони хочуть іти на уроки, досліджувати, ставити запитання. Діти навіть менше хворіють, бо їм цікаво бути в школі", - сказала вона.

За її словами, програма також позитивно впливає на емоційний стан дітей у воєнний час, допомагаючи зменшити рівень стресу через творчість, командну роботу та дослідницький підхід.

Вчителька початкових класів Алла Король розповіла, що вже у першому класі діти вільно використовують поняття «гіпотеза» та «припущення», навчаються працювати в командах і самостійно формулювати правила.

"Наші першокласники вже вміють висувати гіпотези. Вони не бояться помилятися і вчаться шукати відповіді самостійно", - зазначила педагогиня.

Під час презентації показали й відео з уроків, де першокласники демонстрували власні STEM-проєкти та експерименти. Одне з таких відео - про "джерело енергії майбутнього", яке створила учениця першого класу.

Про позитивні зміни говорять і батьки. Представниця батьківської спільноти Дарина Нагорнюк зазначила, що діти не лише краще засвоюють матеріал, а й стають більш самостійними та впевненими.

"Моя дитина після безсонної ночі через атаку "шахедів" вранці сказала: "Мамо, я хочу до школи, у нас сьогодні зріз знань". Для мене це був показник того, що дитина не боїться навчання, а справді хоче вчитися", - сказала вона.

Розробники програми наголошують: "Країна знань" створювалася як доступна модель, яку можна впроваджувати як у великих містах, так і в маленьких громадах без дорогого обладнання чи багатомільйонних витрат.

"Для формування дослідницького мислення не потрібні дорогі лабораторії. Достатньо навчити дитину ставити запитання й шукати відповіді", - зазначили автори програми.

У програмі вже працюють школи Києва, Броварів та Івано-Франківської області. Наступного року проєкт планують масштабувати, а також розширити на дошкільну та базову школу.

"Ми готуємо не просто учнів, а маленьких винахідників і громадян, які в майбутньому відновлюватимуть Україну", - підсумувала Онопрієнко.

Освітню програму "Країна знань" створили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з учителями-практиками як нетипову модель початкової освіти для українських шкіл. Програма побудована на STEM-підході та орієнтована на розвиток критичного мислення, дослідницьких навичок, емоційного інтелекту та вміння працювати в команді. Наразі модель впроваджується у школах Києва, Броварів та Івано-Франківської області. За словами розробників, програма адаптована як для міських, так і для сільських громад та не потребує дорогого технічного обладнання для реалізації.