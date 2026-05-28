На Київщині встановлять 25 модульних котелень у межах підготовки до зими
14:05 28.05.2026 |
Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Він уточнив, що уряд виділив із резервного фонду 3 млрд грн для придбання 216 блочно-модульних котелень. Київська область отримає понад 251,8 млн грн на реалізацію проєкту.
"Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону", - додав очільник ОВА.
Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення.
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
|На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ
|Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимир Зеленський
|Чи справді «трибунал для Путіна» може запрацювати в 2027 році — що відомо
