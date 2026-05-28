Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів.

За її словами, кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

"Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС", - написала Свириденко у Телеграм.

Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі, зазначила очільниця уряду.

Цей проєкт є ключовим для виконання Розділу 29 "Митний союз" переговорного процесу про вступ України до ЄС.

"Більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадують, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Далі законопроєкт чекає розгляд у парламенті