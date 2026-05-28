Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України

16:00 28.05.2026 |

Економіка, Право

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів.

За її словами, кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

"Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС", - написала Свириденко у Телеграм.

Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі, зазначила очільниця уряду.

Цей проєкт є ключовим для виконання Розділу 29 "Митний союз" переговорного процесу про вступ України до ЄС.

"Більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадують, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Далі законопроєкт чекає розгляд у парламенті

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес