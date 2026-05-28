Рада звільнила від ПДВ постачальників наземних роботів для Сил оборони

14:56 28.05.2026 |

Право

Рада звільнила від ПДВ постачальників наземних роботів для Сил оборони

Верховна Рада 29 травня ухвалила законопроєкт №15259, який передбачає звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для потреб Сил оборони. Про це повідомила пресслужба апарату ВР.

Народні депутати підтримали законопроєкт за основу та в цілому 294 голосами.

"Ухвалені зміни дозволять задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні наземними роботизованими комплексами, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання наземних роботизованих комплексів для Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт був зареєстрований в Раді 19 травня 2026 року. Головним з опрацювання документа був комітет з питань фінансів, податкової та митної політики (голова - Данило Гетманцев).

Документ передбачає доповнення підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України новим пунктом, яким встановлюється, що тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, звільняються від ПДВ операції з постачання на митній території України наземних безпілотних систем.

Пільга застосовуватиметься до техніки, яка класифікується у товарних групах 84, 85, 87, 90, 93 згідно з УКТ ЗЕД, за умови дотримання визначених критеріїв.

Зокрема, звільнення від ПДВ діятиме, коли:

→ постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) оборонних закупівель;
→ кінцевим отримувачем є визначені суб'єкти сектору безпеки та оборони - серед них Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування, правоохоронні органи, добровольчі формування територіальних громад, а також інші структури, залучені до забезпечення національної безпеки та відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Також до кола отримувачів можуть належати підприємства, які є виконавцями або співвиконавцями державних оборонних контрактів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

