Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні затвердили середньостроковий план ключових публічних інвестицій

16:50 28.05.2026 |

Економіка

Стратегічна інвестиційна рада при Кабінеті міністрів ухвалила основні рішення для інтеграції публічних інвестиції в загальнодержавне стратегічне планування. Зокрема, схвалено план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Так, під час 18-го засідання Стратегічна інвестиційна рада схвалила середньостроковий план, який балансує реальні потреби галузей із фінансовими можливостями держави. Цей документ стане основою для підготовки проєктів, що увійдуть до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави. План охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів публічного інвестування.

Ним визначено також 5 наскрізних пріоритетів здійснення публічних інвестицій: енергоефективність, цифровізацію, реагування на зміни клімату, гендерну рівність та безбар'єрність.

Найбільше фінансування передбачене для:

  • освіти і науки - 78,45 млрд грн; 
  • транспорту та послуг поштового зв'язку - 73,01 млрд грн; 
  • муніципальної інфраструктури та послуг - 46,53 млрд грн; 
  • охорони здоров'я - 25,35 млрд грн; 
  • енергетики - 17,09 млрд грн;
  • соціальної сфери - 7,46 млрд грн.

    • Рада також схвалила перелік стратегічних документів, які мають стати основою для планування публічних інвестицій. До кінця 2026 року секторальні міністерства мають оновити або розробити відповідні стратегії.

    Міжвідомчій робочій групі рекомендовано провести відбір публічних інвестиційних проєктів із галузевих портфелів. Далі ці проєкти будуть розподілені між програмами для підготовки (PPF) які надаватимуть підтримку у їх підготовці.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2653
    		  0,0343
    		 0,08
    EUR
    		 1
    		 51,4363
    		  0,1063
    		 0,21

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
    EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2600  0,02 0,05 44,2900  0,02 0,05
    EUR 51,5097  0,04 0,07 51,5314  0,04 0,08

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес