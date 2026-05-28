В Україні затвердили середньостроковий план ключових публічних інвестицій

Стратегічна інвестиційна рада при Кабінеті міністрів ухвалила основні рішення для інтеграції публічних інвестиції в загальнодержавне стратегічне планування. Зокрема, схвалено план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Так, під час 18-го засідання Стратегічна інвестиційна рада схвалила середньостроковий план, який балансує реальні потреби галузей із фінансовими можливостями держави. Цей документ стане основою для підготовки проєктів, що увійдуть до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави. План охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів публічного інвестування.

Ним визначено також 5 наскрізних пріоритетів здійснення публічних інвестицій: енергоефективність, цифровізацію, реагування на зміни клімату, гендерну рівність та безбар'єрність.

Найбільше фінансування передбачене для:

освіти і науки - 78,45 млрд грн;

транспорту та послуг поштового зв'язку - 73,01 млрд грн;

муніципальної інфраструктури та послуг - 46,53 млрд грн;

охорони здоров'я - 25,35 млрд грн;

енергетики - 17,09 млрд грн;

соціальної сфери - 7,46 млрд грн.

Рада також схвалила перелік стратегічних документів, які мають стати основою для планування публічних інвестицій. До кінця 2026 року секторальні міністерства мають оновити або розробити відповідні стратегії.

Міжвідомчій робочій групі рекомендовано провести відбір публічних інвестиційних проєктів із галузевих портфелів. Далі ці проєкти будуть розподілені між програмами для підготовки (PPF) які надаватимуть підтримку у їх підготовці.