Верховна Рада відхилила законопроєкт про декриміналізацію порно

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про декриміналізацію порно - не вистачило менш ніж 20 голосів.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Законопроєкт №12191 набрав лише 207 голосів із 226 необхідних. Ще п'ятеро депутатів проголосували проти, двоє утрималися, а 60 не голосували зовсім.

У пояснювальній записці законопроєкту йшлося, що в більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографії повнолітнім людям на побутовому рівні й в особистих некорисливих мотивах, не вважають суспільно небезпечним.

Тож кримінальну відповідальність за такі дії пропонували виключити, а права засуджених за це людей відновити. Автори законопроєкту вважали, що «декриміналізація цих відносин сприятиме захисту прав та свобод особи, забезпечить реалізацію конституційного права щодо невтручання в її особисте життя та позитивно вплине на євроінтеграційні процеси України».