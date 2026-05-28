"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Верховна Рада відхилила законопроєкт про декриміналізацію порно
13:43 28.05.2026 |
Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про декриміналізацію порно - не вистачило менш ніж 20 голосів.
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.
Законопроєкт №12191 набрав лише 207 голосів із 226 необхідних. Ще п'ятеро депутатів проголосували проти, двоє утрималися, а 60 не голосували зовсім.
У пояснювальній записці законопроєкту йшлося, що в більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографії повнолітнім людям на побутовому рівні й в особистих некорисливих мотивах, не вважають суспільно небезпечним.
Тож кримінальну відповідальність за такі дії пропонували виключити, а права засуджених за це людей відновити. Автори законопроєкту вважали, що «декриміналізація цих відносин сприятиме захисту прав та свобод особи, забезпечить реалізацію конституційного права щодо невтручання в її особисте життя та позитивно вплине на євроінтеграційні процеси України».
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple