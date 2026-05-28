Уряд перерахує близько 11 млрд грн на оборону за рахунок податкових надходжень і грального ринку
12:19 28.05.2026 |
Уряд України спрямовує додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди - на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та впровадження технологій з поля бою.
Свириденко пояснила, що кошти накопичилися у спеціальному фонді державного бюджету завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.
«Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології», - зазначила премʼєрка.
