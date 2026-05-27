Рада схвалила за основу законопроєкт щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом посадових осіб у міжнародних ділових операціях
11:20 27.05.2026 |
Верховна Рада схвалила в першому читанні за основу законопроєкт №15056 щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Згідно з трансляцією засідання, під час голосування рішення підтримали 237 народних депутатів, жодного голосу проти.
Документ визначає, що кримінальна відповідальність настає за підкуп будь-яких іноземних посадовців чи членів міжнародних парламентських асамблей.
Метою законопроєкту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.
Для цього пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про запобігання корупції", зокрема привести визначення поняття "посадова особа іноземної держави" у відповідність до термінології Конвенції; уніфікувати положення кримінального законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб; встановити, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи або відмову у застосуванні таких обмежень.
Крым того, передбачається, що уповноважені особи юрособи, а саме фізособи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов'язані вживати заходів із запобігання корупції.
