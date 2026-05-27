Туристичний збір зріс на 13% за січень–квітень 2026 року, серед лідерів — Київ і Львівська область

Обсяг надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів за січень-квітень 2026 року сягнув 112 млн грн, що на 13,1% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

В публікації на сайті відомства зазначається, що регіональними лідерами стали Київ, який раніше очолював рейтинг, та Львівська область (по 22,5 млн грн). Також найбільші надходження серед областей - на Івано-Франківщині (18,8 млн грн) та Закарпатті (10,3 млн грн).

В ДПС підкреслили, що надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток.

Туристичний збір не сплачують місцеві жителі громади або особи, що орендують там житло на тривалий термін; особи, які приїхали у відрядження (за наявності наказу чи посвідчення); особи з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; діти до 18 років; особи, які прибули за путівками на лікування до санаторіїв; взяті на облік як внутрішньо переміщені особи (ВПО).

У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного туризму.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (готелях, хостелах, садибах).

Податкові агенти - це суб'єкти господарювання, які надають послуги тимчасового розміщення (готелі, хостели, будинки відпочинку тощо), вони перераховують зібрані кошти до місцевого бюджету. Перелік таких агентів оприлюднюється на сайтах місцевих рад.

Ставки збору встановлюються місцевими радами за кожну добу проживання до 0,5% мінімальної зарплати для громадян України; до 5% - для іноземців.

Як повідомлялося, 14 квітня головні управління ДПС у Хмельницькій та Чернівецькій областях підписали меморандум про партнерство щодо адміністрування туристичного збору з Кам'янець-Подільською, Хотинською, Китайгородською та Староушицькою громадами.