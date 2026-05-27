Київстар став власником шести сонячних електростанцій на Львівщині

Київстар - найбільший мобільний оператор України - оголосив про придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області загальною встановленою потужністю 105 МВт. Вартість угоди склала 3,6 млрд грн ($80,8 млн), повідомили в компанії.

Після угоди загальний портфель "зеленої" генерації компанії зріс до 118 МВт. Це дозволить виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання оператора.

Придбання стало черговим етапом розвитку власної генерації Київстар. Компанія почала формувати енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли придбала першу сонячну електростанцію - "Санвін 11" потужністю 13 МВт.

Електроенергія від нових СЕС надходитиме до об'єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил. У компанії зазначають, що це допоможе частково хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію, а також посилити операційну стійкість бізнесу.

"Відновлювана енергетика є одним із ключових напрямів інвестиційного портфеля Київстар, адже вона відкриває можливості для подальшого використання "зеленої" електроенергії у покритті частини енергопотреб компанії", - цитує пресслужба президента Київстару Олександра Комарова.

У Київстарі наголошують, що інвестиції у відновлювану енергетику мають допомогти диверсифікувати джерела енергозабезпечення на тлі подорожчання електроенергії та стрімкого зростання дата-трафіку. Компанія планує й надалі вкладати кошти у проєкти, що поєднують технологічну ефективність, ESG-підходи та підтримку української економіки.