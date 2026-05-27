Київстар став власником шести сонячних електростанцій на Львівщині

Київстар - найбільший мобільний оператор України - оголосив про придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області загальною встановленою потужністю 105 МВт. Вартість угоди склала 3,6 млрд грн ($80,8 млн), повідомили в компанії.

Після угоди загальний портфель "зеленої" генерації компанії зріс до 118 МВт. Це дозволить виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання оператора.

Придбання стало черговим етапом розвитку власної генерації Київстар. Компанія почала формувати енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли придбала першу сонячну електростанцію - "Санвін 11" потужністю 13 МВт.

Електроенергія від нових СЕС надходитиме до об'єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил. У компанії зазначають, що це допоможе частково хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію, а також посилити операційну стійкість бізнесу.

"Відновлювана енергетика є одним із ключових напрямів інвестиційного портфеля Київстар, адже вона відкриває можливості для подальшого використання "зеленої" електроенергії у покритті частини енергопотреб компанії", - цитує пресслужба президента Київстару Олександра Комарова.

У Київстарі наголошують, що інвестиції у відновлювану енергетику мають допомогти диверсифікувати джерела енергозабезпечення на тлі подорожчання електроенергії та стрімкого зростання дата-трафіку. Компанія планує й надалі вкладати кошти у проєкти, що поєднують технологічну ефективність, ESG-підходи та підтримку української економіки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2767
  0,0320
 0,07
EUR
 1
 51,5159
  0,0115
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9100  0,05 0,11 44,4536  0,04 0,09
EUR 51,1932  0,01 0,02 51,8509  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2800  0,04 0,09 44,3100  0,04 0,09
EUR 51,4755  0,03 0,06 51,4970  0,02 0,05

