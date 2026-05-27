Фінансові новини
- |
- 27.05.26
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Київстар став власником шести сонячних електростанцій на Львівщині
10:02 27.05.2026 |
Київстар - найбільший мобільний оператор України - оголосив про придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області загальною встановленою потужністю 105 МВт. Вартість угоди склала 3,6 млрд грн ($80,8 млн), повідомили в компанії.
Після угоди загальний портфель "зеленої" генерації компанії зріс до 118 МВт. Це дозволить виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання оператора.
Придбання стало черговим етапом розвитку власної генерації Київстар. Компанія почала формувати енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли придбала першу сонячну електростанцію - "Санвін 11" потужністю 13 МВт.
Електроенергія від нових СЕС надходитиме до об'єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил. У компанії зазначають, що це допоможе частково хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію, а також посилити операційну стійкість бізнесу.
"Відновлювана енергетика є одним із ключових напрямів інвестиційного портфеля Київстар, адже вона відкриває можливості для подальшого використання "зеленої" електроенергії у покритті частини енергопотреб компанії", - цитує пресслужба президента Київстару Олександра Комарова.
У Київстарі наголошують, що інвестиції у відновлювану енергетику мають допомогти диверсифікувати джерела енергозабезпечення на тлі подорожчання електроенергії та стрімкого зростання дата-трафіку. Компанія планує й надалі вкладати кошти у проєкти, що поєднують технологічну ефективність, ESG-підходи та підтримку української економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київстар став власником шести сонячних електростанцій на Львівщині
|Туристичний збір зріс на 13% за січень–квітень 2026 року, серед лідерів — Київ і Львівська область
|Невиконані поставки для ЗСУ: державі повернуть понад ₴617 млн?
|Мала приватизація без схем: що змінилося після рішення уряду
|Нафта подорожчала на тлі ударів США у районі Ормузької протоки
|Бензин пішов угору, дизель знизився: що з цінами на АЗС 25 травня
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами