Нафта впевнено дорожчає, Brent торгується на рівні $97,7 за барель

Ціни на нафту додають понад 3,5% на торгах у четвер у зв'язку зі свідченнями нової ескалації близькосхідного конфлікту.

Котирування липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $97,7 за барель, що на $3,41 (3,62%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подешевшали на $5,29 (5,31%), до $94,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $3,37 (3,8%), до $92,05 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $5,21 (5,55%), до $88,68 за барель.

"Постачання нафти з регіону, як і раніше, обмежені, а ключові спірні питання все ще не врегульовані", - зазначає сировинний стратег ANZ Деніел Гайнс.

