Уряд спрямував три мільярда гривень на котельні, третину коштів – Києву

Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Три мільярда гривень з резервного фонду підуть на встановлення 216 блочно-модульних котелень, "щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору".

За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад два мільярда отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

"Ключове завдання для всіх ОВА та громад - оперативно встановити та запустит обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня", - зазначила Свириденко.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації.

"Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт", - уточнив він.

За його словами, блочно-модульні котельні - це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях.

"Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак", - додав міністр.