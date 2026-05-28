Уряд спрямував три мільярда гривень на котельні, третину коштів – Києву
08:47 28.05.2026 |
Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Три мільярда гривень з резервного фонду підуть на встановлення 216 блочно-модульних котелень, "щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору".
За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад два мільярда отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.
"Ключове завдання для всіх ОВА та громад - оперативно встановити та запустит обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня", - зазначила Свириденко.
Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації.
"Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт", - уточнив він.
За його словами, блочно-модульні котельні - це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях.
"Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак", - додав міністр.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.