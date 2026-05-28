Уряд спрямував три мільярда гривень на котельні, третину коштів – Києву

08:47 28.05.2026 |

Економіка

Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Три мільярда гривень з резервного фонду підуть на встановлення 216 блочно-модульних котелень, "щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору".

За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад два мільярда отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

"Ключове завдання для всіх ОВА та громад - оперативно встановити та запустит обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня", - зазначила Свириденко.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації.

"Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт", - уточнив він.

За його словами, блочно-модульні котельні - це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях.

"Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак", - додав міністр.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2996
  0,0229
 0,05
EUR
 1
 51,5426
  0,0267
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9100  0,05 0,11 44,4536  0,04 0,09
EUR 51,1932  0,01 0,02 51,8509  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2800  0,00 0,00 44,3100  0,00 0,00
EUR 51,5463  0,07 0,14 51,5724  0,08 0,15

