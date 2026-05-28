Невелике зростання цін на бензин: ситуація на АЗС 28 травня

У четвер, 28 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 10 коп. до 75,97 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 6 коп. до 86,78 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,57 грн/л (здешевшав на 32 коп.); бензин марки А-95 - 75,97 грн/л (здорожчав на 10 коп.); бензин марки А-92 - 69,66 грн/л (здорожчав на 4 коп.); дизпальне - 86,78 грн/л (здешевшало на 6 коп.). Середня ціна автогазу становить 46,58 грн/л, що на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 81,85 грн/л; автогаз - 44,45 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.





У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,22 грн/л; дизпальне - 82,75 грн/л; автогаз - 44,95 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.





У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.