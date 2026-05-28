Ринок землі: середня вартість гектара в Україні сягнула ₴75,1 тис.

Станом на 1 травня середня вартість гектара сільськогосподарських земель становить 75,1 тис. грн, що на 26% більше показника минулого року.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«За перші чотири місяці українці уклали 39 797 угод на 6,17 млрд грн. Хоча угод й поменшало на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість землі продовжила стрімко зростати й досягла 75,1 тис. грн/га. Це на 26% більше, ніж роком раніше», - йдеться в повідомленні.





Водночас площа проданих земель скоротилась. Якщо у січні-квітні 2025 року було продано 92,9 тис. га, то цього року - 82,1 тис. га.





Найдорожчим місяцем 2026 року став січень - середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. А найбільшу активність покупці проявили у березні, коли було укладено 12 276 угод.





Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар у середньому коштує 179,6 тис. грн. Майже така ж ціна на Київщині - 178,2 тис. грн/га. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина (153,4 тис. грн/га), Тернопільщина (120 тис. грн/га) та Вінниччина (93,4 тис. грн/га).





Натомість найнижчі ціни - у прифронтових та південних регіонах. На Донеччині гектар землі коштує 30,7 тис. грн, на Херсонщині - 38,5 тис. грн/га, а на Миколаївщині - 44,1 тис. грн/га. До регіонів з найнижчими цінами на землю також потрапила Дніпропетровщина (46,5 тис. грн/га) та Одещина (47,8 тис. грн/га).

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Так, найбільше угод від початку року уклали у Вінницькій області - 3 416. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905) області.

За даними аналітиків, загалом від початку роботи земельного ринку було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільгоспземлі на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа ділянок оформлених угод становить 977,2 тисячі гектарів.

Найбільше угод було укладено протягом 2025 року - 131,3 тисячі, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас сума угод зросла на 43% - з 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Якщо у 2024 році гектар землі коштував у середньому 47,3 тис. грн, то у 2025 році - вже 61,8 тис. грн.