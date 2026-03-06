Україні необхідний сучасний національний центр вогневих випробувань європейського рівня - з розширеною матеріально-технічною базою та можливістю повноцінної інтеграції у систему європейської оцінки відповідності, зазначив директор ТОВ "Ковлар Груп" Костянтин Калафат в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Євроінтеграційні процеси у нашій державі запустили механізм адаптації національних стандартів до норм ЄС та впровадження технічних регламентів. Технічні вимоги до будівельних матеріалів зараз регулюються більше 500 гармонізованими національними стандартами та біля 300 так званими європейськими документами з визначення прийнятності. І кожен з них містить десятки показників продукції, які виробник повинен підтвердити шляхом випробувань у відповідних лабораторіях. На жаль, в Україні зараз немає випробувальної лабораторії, яка могла б проводити увесь комплекс випробувань будівельних матеріалів за такими показниками", - повідомив Калафат.

Що стосується окремих випробувань вогнезахисних матеріалів та наявності лабораторій, то в Україні існують акредитовані випробувальні центри, які дозволяють проводити такі види сертифікаційних випробуваннь. З одним з таких центрів підприємство "Ковлар Груп" співпрацює з моменту свого створення. Як підкреслив Калафат, фахові вогневі випробування вогнезахисту є дуже важливою складовою стабільності ринку та його прозорості.

"Саме тому сьогодні Україні необхідний сучасний національний центр вогневих випробувань європейського рівня - з розширеною матеріально-технічною базою та можливістю повноцінної інтеграції у систему європейської оцінки відповідності. Ми як фахівці галузі готові долучатися до ініціювання та реалізації такого проєкту. Розвиток випробувальної бази - це не питання конкуренції між виробниками, а питання конкурентоспроможності всієї країни та довіри до української продукції на міжнародному рівні", - резюмував він.

ТОВ "Ковлар Груп" заснована 2015 року у Києві та є найбільшим виробником засобів пасивного вогнезахисту в Україні. За даними Опендатабот, статутний капітал компанії 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року 91 млн 370,5 тис грн, що вдвічі більше ніж за 2023, чистий прибуток - 13,4 млн грн, що в 1,7 разів більше ніж за 2023. За перший квартал 2025 дохід компанії 13,5 млн грн, чистий дохід 1 млн 983 тис грн.