- 06.03.26
- 00:07
Майже 30% українців віддають перевагу українським ліками – опитування
15:01 05.03.2026
Перевагу українським ліками віддають 28,4% українців, свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Active Group та аналітичним центром Experts Club на початку лютого.
Як повідомив CEO та співзасновник Active Group Олександр Позній, при цьому 33,4% опитаних частіше обирають імпортні ліки, водночас для 38,2% респондентів не має значення країна походження препарату.
"Для виробників це означає, що конкуренція йде за репутацію, доведеність та стабільність поставок, і українські бренди можуть посилювати позиції через якість та зрозумілу комунікацію", - сказав CEO та співзасновник Active Group Олександр Позній.
На думку засновника Experts Club Максима Уракіна, "те, що майже третина споживачів обирає вітчизняні препарати, показує важливість доступності та довіри до якості на внутрішньому ринку".
Дослідження було проведене на онлайн-панелі SunFlowerSociology за репрезентативною вибіркою 11-12 лютого 2026 року. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів за репрезентативною вибіркою в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
