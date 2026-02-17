Фінансові новини
Більше півмільйона українців навчаються через платформу «Мрія» — Міносвіти.
10:14 16.02.2026 |
До освітньої платформи "Мрія" під'єднались уже понад 2,9 тис. шкіл, екосистемою в освітньому процесі користуються понад 500 тис. українців, повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Понад 500 тисяч активних користувачів і користувачок використовують державну освітню екосистему "Мрія" в освітньому процесі... Завдяки "Мрії" заклади освіти переходять на цифровий формат роботи. У екосистемі вже зафіксовано понад 100 млн оцінок, додано 11,6 млн домашніх завдань і внесено 16,6 млн тем уроків", - йдеться в повідомленні міністерства.
Зазначається, що наразі до "Мрії" підключені 2 920 шкіл з усіх областей України
Зокрема, у 150 школах триває пілотування генератора тестів на базі штучного інтелекту - інструмент, який за кілька хвилин створює унікальні завдання для класної або домашньої роботи відповідно до навчальної програми та рекомендацій Міносвіти.
"Після завершення тестування цей функціонал стане доступним для всіх закладів освіти, підключених до "Мрії", - розповіли у відомстві.
Крім того, батьки уже скористувалися "Мрією", щоб перевірити домашні завдання, понад 6,7 млн разів, а переглянули оцінки дітей у застосунку - більш ніж 6,3 млн разів, а учні й учениці відкривали деталі предметів понад 16 млн разів і 14,1 млн разів переглядали свої оцінки.
Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.
В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.
В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з'явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
