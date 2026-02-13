Фінансові новини
- |
- 13.02.26
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від призова у Резерв+ незалежно від сімейного стану – Міноборони
Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування функції оформлення відстрочки від призову в Резерв+ для багатодітних батьків незалежно від їх сімейного стану.
"Раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років - незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні. Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні на сайті оборонного відомства.
До тестування запрошуються багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та: мають трьох або більше дітей до 18 років - враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану; не є боржниками зі сплати аліментів - тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці; дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів; діти мають бути народжені в Україні.
Зазначається, що на першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Спершу потрібно оновити інформацію в реєстрах та погасити заборгованість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Індійська Reliance одержала американську ліцензію на імпорт венесуельської нафти.
|Ціни на бензин і дизель зростають: ситуація на АЗС України станом на 13 лютого.
|Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від призова у Резерв+ незалежно від сімейного стану – Міноборони
|В Україні різко зросли ціни на сою — максимум за три роки.
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $67,8 за барель
|В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій на 12,1%.
Бізнес
|Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.