Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від призова у Резерв+ незалежно від сімейного стану – Міноборони

Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування функції оформлення відстрочки від призову в Резерв+ для багатодітних батьків незалежно від їх сімейного стану.

"Раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років - незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні. Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні на сайті оборонного відомства.

До тестування запрошуються багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та: мають трьох або більше дітей до 18 років - враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану; не є боржниками зі сплати аліментів - тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці; дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів; діти мають бути народжені в Україні.

Зазначається, що на першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Спершу потрібно оновити інформацію в реєстрах та погасити заборгованість.