Кувейт готується зменшити нафтовидобуток через переповнення сховищ — WSJ
19:12 06.03.2026 |
Кувейт почав скорочувати видобуток нафти на окремих родовищах мірою заповнення сховищ палива в країні, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.
За словами джерел, країна, яка є п'ятим за величиною виробником нафти в ОПЕК, розглядає зниження нафтовидобутку і нафтопереробки до рівня, який покриває лише її внутрішні потреби. Також рішення може бути прийнято в найближчі дні.
Аналітична компанія Kpler вважає, що, якщо Кувейт не почне знижувати видобуток, місце в нафтосховищах країни закінчиться приблизно через 12 днів. З такою ж проблемою в найближчі тижні можуть зіткнутися ОАЕ і Саудівська Аравія.
WSJ зазначає, що призупинення видобутку призводить до падіння пластового тиску на родовищі, а відновлення роботи бурової установки призводить до підвищення витрат і може тривати кілька днів або навіть тижнів.
"Видобуток не відновиться того ж дня, коли експорт знову стане можливим", - зазначив Джованні Стауново з UBS.
Країни Перської затоки зіткнулися з неможливістю експортувати паливо через військовий конфлікт у регіоні та закриття Ормузької протоки.
ТЕГИ
