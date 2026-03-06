Авторизация

Кувейт готується зменшити нафтовидобуток через переповнення сховищ — WSJ

Кувейт почав скорочувати видобуток нафти на окремих родовищах мірою заповнення сховищ палива в країні, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, країна, яка є п'ятим за величиною виробником нафти в ОПЕК, розглядає зниження нафтовидобутку і нафтопереробки до рівня, який покриває лише її внутрішні потреби. Також рішення може бути прийнято в найближчі дні.

Аналітична компанія Kpler вважає, що, якщо Кувейт не почне знижувати видобуток, місце в нафтосховищах країни закінчиться приблизно через 12 днів. З такою ж проблемою в найближчі тижні можуть зіткнутися ОАЕ і Саудівська Аравія.

WSJ зазначає, що призупинення видобутку призводить до падіння пластового тиску на родовищі, а відновлення роботи бурової установки призводить до підвищення витрат і може тривати кілька днів або навіть тижнів.

"Видобуток не відновиться того ж дня, коли експорт знову стане можливим", - зазначив Джованні Стауново з UBS.

Країни Перської затоки зіткнулися з неможливістю експортувати паливо через військовий конфлікт у регіоні та закриття Ормузької протоки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

