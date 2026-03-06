Кувейт готується зменшити нафтовидобуток через переповнення сховищ — WSJ

Кувейт почав скорочувати видобуток нафти на окремих родовищах мірою заповнення сховищ палива в країні, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, країна, яка є п'ятим за величиною виробником нафти в ОПЕК, розглядає зниження нафтовидобутку і нафтопереробки до рівня, який покриває лише її внутрішні потреби. Також рішення може бути прийнято в найближчі дні.

Аналітична компанія Kpler вважає, що, якщо Кувейт не почне знижувати видобуток, місце в нафтосховищах країни закінчиться приблизно через 12 днів. З такою ж проблемою в найближчі тижні можуть зіткнутися ОАЕ і Саудівська Аравія.

WSJ зазначає, що призупинення видобутку призводить до падіння пластового тиску на родовищі, а відновлення роботи бурової установки призводить до підвищення витрат і може тривати кілька днів або навіть тижнів.

"Видобуток не відновиться того ж дня, коли експорт знову стане можливим", - зазначив Джованні Стауново з UBS.

Країни Перської затоки зіткнулися з неможливістю експортувати паливо через військовий конфлікт у регіоні та закриття Ормузької протоки.

