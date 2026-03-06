Фінансові новини
Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі
12:12 06.03.2026 |
Міністерство нафти Венесуели співпрацюватиме з британською компанією Shell у сфері розвідки та видобутку вуглеводнів. Відповідні угоди були укладені напередодні в штаб-квартирі Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), повідомляє держкомпанія.
"Ми дуже раді укласти ці угоди з Shell у сфері газу та нафти, ми вже впроваджуємо і реалізуємо новий Закон про вуглеводні з новими бізнес-моделями", - наведено в повідомленні слова виконувачки обов'язків президента республіки Делсі Родрігес.
Угоди охоплюють питання видобутку природного газу на шельфі (зокрема, проект Dragon), а також видобутку нафти і газу на суші, йдеться в заяві Shell. Крім того, британська компанія уклала угоди з венесуельською інженерною компанією VEPICA, а також з американськими KBR і Baker Hughes.
На церемонії був присутній також міністр внутрішніх справ США і глава Національної ради з енергетики Даг Бергам, який прибув до Венесуели двома днями раніше для переговорів про співпрацю в сферах енергетики та гірничодобувної промисловості. Зазначається, що в четвер Родрігес провела спільну зустріч із ним і представниками нафтогазової галузі.
