Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі

Міністерство нафти Венесуели співпрацюватиме з британською компанією Shell у сфері розвідки та видобутку вуглеводнів. Відповідні угоди були укладені напередодні в штаб-квартирі Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), повідомляє держкомпанія.

"Ми дуже раді укласти ці угоди з Shell у сфері газу та нафти, ми вже впроваджуємо і реалізуємо новий Закон про вуглеводні з новими бізнес-моделями", - наведено в повідомленні слова виконувачки обов'язків президента республіки Делсі Родрігес.

Угоди охоплюють питання видобутку природного газу на шельфі (зокрема, проект Dragon), а також видобутку нафти і газу на суші, йдеться в заяві Shell. Крім того, британська компанія уклала угоди з венесуельською інженерною компанією VEPICA, а також з американськими KBR і Baker Hughes.

На церемонії був присутній також міністр внутрішніх справ США і глава Національної ради з енергетики Даг Бергам, який прибув до Венесуели двома днями раніше для переговорів про співпрацю в сферах енергетики та гірничодобувної промисловості. Зазначається, що в четвер Родрігес провела спільну зустріч із ним і представниками нафтогазової галузі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6900  0,09 0,22 43,7200  0,09 0,22
EUR 50,6367  0,04 0,09 50,6583  0,14 0,28

