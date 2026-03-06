Авторизация

ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework

Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України.

"Вперше UIF також виділить кошти на технології подвійного призначення та стратегічні галузі. Це відповідає зобов'язанням Європейської комісії, оголошеним на Інвестиційній конференції ЄС-Україна в листопаді минулого року", - йдеться у повідомлені представництва ЄС в Україні.

Згідно з ним, ці програми на EUR1,5 млрд спрямовані на залучення EUR3,4 млрд нових інвестицій, які нададуть підтримку життєво важливим секторам, як-от енергетика, освіта, зв'язок, сільське господарство та малий бізнес, а також фінансуватимуть будівництво укриттів в освітніх закладах.

Зазначається, що шосте засідання Керівного комітету UIF відбулося під головуванням Європейської Комісії, в ньому взяли участь представники держав-членів ЄС, спостерігачі від Європейського парламенту, уряду та Верховної Ради України, уряду Норвегії, а також провідних європейських та міжнародних фінансових інституцій.

Оголошені нові програми будуть реалізовані фінансовими установами, деякі з яких вже співпрацюють з Європейською комісією в Україні (ЄБРР, МБРР, KfW, МФК), а також новими партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), що свідчить про важливість UIF в залученні нових партнерів.

Представництво ЄС нагадує, що на сьогодні UIF вже виділив EUR8,4 млрд, що становить 90% від його загального обсягу. Очікується, що ці асигнування дозволять мобілізувати EUR25,2 млрд інвестицій в Україну.

Механізм UIF передбачає фінансові інструменти загальним обсягом EUR9,3 млрд, тоді як загальний обсяг Ukraine Facility складає EUR50 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

