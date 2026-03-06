Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З 2022 року Україна отримала майже $173 млрд допомоги до бюджету — Мінфін

13:16 06.03.2026 |

Економіка

Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 172,9 млрд дол. бюджетної підтримки, однак незабезпечені потреби на 2026-2027 роки залишаються значними.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на виступ заступниці міністра Ольги Зикової на Четвертому міжнародному бізнес-форумі в Люксембурзі Ukraine Resilience.

"З 2022 року Україна отримала понад 172,9 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів, зокрема близько 52,4 млрд доларів США у 2025 році. Водночас незабезпечені потреби у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки залишаються значними, а загальний дефіцит зовнішнього фінансування, за оцінкою уряду України та Міжнародного валютного фонду, на 2026-2029 роки оцінюється на рівні 136,5 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Четвертому міжнародному бізнес-форумі в Люксембурзі Ukraine Resilience, який проводить Люксембурзько-українська торговельна палата (LUCC), Зикова виступила на церемонії відкриття та долучилася до панельної дискусії "Стійкість економіки України та фінансування реконструкції".

"Сьогодні Україна працює не в режимі виживання - ми працюємо в режимі реформ. У 2025 році економіка України продовжила стабілізацію. Після різкого спаду в 2022 році країна повернулася до економічного зростання та зберегла його попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Зростання підтримується внутрішнім попитом, активністю у сфері торгівлі, будівництва та послуг", - підкреслила заступниця міністра.

Податкові надходження демонструють зростання. У 2025 році внутрішні надходження до держбюджету зросли на 24% порівняно з 2024 роком, що становить близько 10 млрд дол. США.

За словами заступниці міністра фінансів, на сьогодні уряд України вступає в нову фазу - перехід від екстреної підтримки до структурованих інвестицій та модернізації відповідно до стандартів ЄС.

Це означає використання фінансових інструментів управління ризиками: гарантій, механізмів змішаного фінансування, державно-приватного партнерства.

На думку Зикової, посилення тиску на українську економічну та фінансову систему внаслідок повномасштабної війни не послабило її, а навпаки - стимулювало глибокі структурні зміни. У результаті була сформована така якість, як передбачуваність навіть в умовах невизначеності.

"Тиск став каталізатором злагодженої координації між фіскальною та монетарною політикою та міжнародними партнерами на безпрецедентному рівні. У результаті ми маємо фінансову систему, яка стала більш прозорою, більш цифровізованою та більш інтегрованою з глобальними інституціями, ніж до війни", - вважає Зикова.

Вона додала, що система вже не просто витримує потрясіння, а активно їх ідентифікує, нейтралізує та перетворює на рушії оновлення.

"Економічна система України, зіткнувшись з екзистенційною загрозою, виробила те, що я б назвала інституційною імунною відповіддю", - підсумувала заступниця міністра.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6900  0,09 0,22 43,7200  0,09 0,22
EUR 50,6367  0,04 0,09 50,6583  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес