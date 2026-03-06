З 2022 року Україна отримала майже $173 млрд допомоги до бюджету — Мінфін

Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 172,9 млрд дол. бюджетної підтримки, однак незабезпечені потреби на 2026-2027 роки залишаються значними.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на виступ заступниці міністра Ольги Зикової на Четвертому міжнародному бізнес-форумі в Люксембурзі Ukraine Resilience.

"З 2022 року Україна отримала понад 172,9 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів, зокрема близько 52,4 млрд доларів США у 2025 році. Водночас незабезпечені потреби у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки залишаються значними, а загальний дефіцит зовнішнього фінансування, за оцінкою уряду України та Міжнародного валютного фонду, на 2026-2029 роки оцінюється на рівні 136,5 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Четвертому міжнародному бізнес-форумі в Люксембурзі Ukraine Resilience, який проводить Люксембурзько-українська торговельна палата (LUCC), Зикова виступила на церемонії відкриття та долучилася до панельної дискусії "Стійкість економіки України та фінансування реконструкції".

"Сьогодні Україна працює не в режимі виживання - ми працюємо в режимі реформ. У 2025 році економіка України продовжила стабілізацію. Після різкого спаду в 2022 році країна повернулася до економічного зростання та зберегла його попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Зростання підтримується внутрішнім попитом, активністю у сфері торгівлі, будівництва та послуг", - підкреслила заступниця міністра.

Податкові надходження демонструють зростання. У 2025 році внутрішні надходження до держбюджету зросли на 24% порівняно з 2024 роком, що становить близько 10 млрд дол. США.

За словами заступниці міністра фінансів, на сьогодні уряд України вступає в нову фазу - перехід від екстреної підтримки до структурованих інвестицій та модернізації відповідно до стандартів ЄС.

Це означає використання фінансових інструментів управління ризиками: гарантій, механізмів змішаного фінансування, державно-приватного партнерства.

На думку Зикової, посилення тиску на українську економічну та фінансову систему внаслідок повномасштабної війни не послабило її, а навпаки - стимулювало глибокі структурні зміни. У результаті була сформована така якість, як передбачуваність навіть в умовах невизначеності.

"Тиск став каталізатором злагодженої координації між фіскальною та монетарною політикою та міжнародними партнерами на безпрецедентному рівні. У результаті ми маємо фінансову систему, яка стала більш прозорою, більш цифровізованою та більш інтегрованою з глобальними інституціями, ніж до війни", - вважає Зикова.

Вона додала, що система вже не просто витримує потрясіння, а активно їх ідентифікує, нейтралізує та перетворює на рушії оновлення.

"Економічна система України, зіткнувшись з екзистенційною загрозою, виробила те, що я б назвала інституційною імунною відповіддю", - підсумувала заступниця міністра.