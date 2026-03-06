Ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти й газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.

Про це повідомляє BBC.

Саад аль-Каабі сказав, що конфлікт на Близькому Сході - регіоні, який відіграє ключову роль у світових енергопоставках і морських маршрутах, - може "покласти економіки світу".

У п'ятницю Brent піднялася до 91,46 долара за барель, після чого нафта трохи опустилася до 90,38 станом на 17:06 за Києвом.

Якщо судна не зможуть проходити через Ормузьку протоку, ціна нафти за два-три тижні може підскочити набагато сильніше - до 150 доларів за барель, сказав Каабі.

Зазвичай через Ормузьку протоку щодня транспортують близько п'ятої частини світового обсягу нафти, але рух через цей вузький прохід майже зупинився відтоді, як минулими вихідними почалася війна США та Ізраїлю з Іраном.

Каабі сказав виданню: "Якщо ця війна триватиме кілька тижнів, зростання ВВП у світі буде під ударом.

"Ціни на енергію зростатимуть для всіх. Буде дефіцит деяких продуктів і почнеться ланцюгова реакція, коли фабрики не зможуть постачати"".

Уже зараз споживачі в деяких країнах, зокрема у Великій Британії, бачать зростання цін на пальне. Подорожчав і газ.