Бензин на українських АЗС дорожчає повільніше: актуальні ціни на 6 березня

У п'ятницю, 6 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 9 коп. до 68,37 грн/л, на дизельне пальне - на 15 коп. до 69,1 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,31 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 68,37 грн/л (здорожчав на 9 коп.); бензин марки А-92 - 65,8 грн/л (здорожчав на 29 коп.); дизельне пальне - 69,1 грн/л (здорожчало на 15 коп). Середня ціна автогазу становить 40,33 грн/л, що на 10 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 68,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,9 грн/л; дизпальне - 63,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 65,72 грн/л; дизпальне - 66,94 грн/л; автогаз - 38,08 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 69,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.



