Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 20:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин на українських АЗС дорожчає повільніше: актуальні ціни на 6 березня
16:48 06.03.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,31 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 68,37 грн/л (здорожчав на 9 коп.); бензин марки А-92 - 65,8 грн/л (здорожчав на 29 коп.); дизельне пальне - 69,1 грн/л (здорожчало на 15 коп). Середня ціна автогазу становить 40,33 грн/л, що на 10 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 68,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,9 грн/л; дизпальне - 63,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 65,72 грн/л; дизпальне - 66,94 грн/л; автогаз - 38,08 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 69,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Кувейт готується зменшити нафтовидобуток через переповнення сховищ — WSJ
|Понад $90 за барель: у Перській затоці попереджають про можливий "стоп" експорту нафти
|Бензин на українських АЗС дорожчає повільніше: актуальні ціни на 6 березня
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
|З 2022 року Україна отримала майже $173 млрд допомоги до бюджету — Мінфін
|Міжнародні резерви України у лютому зменшились на 5,0% – до $54,8 млрд
|Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G