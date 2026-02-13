Авторизация

В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій на 12,1%.

11:29 13.02.2026 |

Економіка, Україна

Цьогорічний розмір індексації пенсійних виплат становитиме 12,1%; індексація буде проведена з 1 березня.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає кореспондент Укрінформу.

«Нещодавно ми затвердили бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік, що означає передбачуваність в першу чергу для понад 10 млн пенсіонерів. Бюджет збалансований, бездефіцитний, становить понад 1,2 трлн грн. З 1 березня передбачена індексація на 12,1%», - сказав міністр.

Він зауважив, що цьогорічний бюджет ПФУ передбачає середній розмір пенсії у 6,5 тис. Водночас понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тис. грн. Тому Мінсоцполітики готує нову пенсійну модель, наразі завершується робота над відповідним законопроєктом.

«Ним (бюджет ПФУ - ред.) передбачена гарантована базова виплата, яка не може бути нижча 6 тис. грн, солідарна частина з максимально прямим зв'язком між внесками і пенсією без впливу випадкових чинників, як-от рік виходу на пенсію, і професійні пенсії замість спеціальних. Ми сподіваємося, що законопроєкт, який ми внесемо, буде розглянутий у пріоритетному порядку і підтриманий», - зазначив Улютін.
 

