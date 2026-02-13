Фінансові новини
- |
- 13.02.26
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НАБУ та САП повідомили про економічний ефект своєї роботи за 2025 рік
Завдяки Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у 2025 році економічний ефект становив щонайменше 6,5 млрд грн, за останні п'ять років - майже 22 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.
Упродовж 2025 року повідомлено про підозру 218 особам та направлено до суду 124 обвинувальні акти щодо 280 осіб. Фігурантами цих проваджень є представники вищих ешелонів влади, зокрема в енергетиці, оборонній сфері, судовій системі, на державних підприємствах та в органах державної влади.
У 2025 році прокурори САП подали 45 позовів про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави на загальну суму понад 260 млн грн.
Результативність роботи антикорупційної системи підтверджується й судовою практикою: у 2025 році судами постановлено 108 обвинувальних вироків проти 75 у 2024 році.
З початку повномасштабного вторгнення на потреби Сил оборони України спрямовано понад 3 млрд грн, отриманих від стягнення застав, штрафів та застосування інших процесуальних механізмів.
Водночас зазначається, що друге півріччя 2025 року продемонструвало наявність системних ризиків для незалежності антикорупційної інфраструктури.
"Рішення й ініціативи, що ставили під сумнів гарантії незалежності САП і НАБУ, засвідчили: результати антикорупційної реформи потребують постійного захисту", - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Індійська Reliance одержала американську ліцензію на імпорт венесуельської нафти.
|Ціни на бензин і дизель зростають: ситуація на АЗС України станом на 13 лютого.
|Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від призова у Резерв+ незалежно від сімейного стану – Міноборони
|В Україні різко зросли ціни на сою — максимум за три роки.
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $67,8 за барель
|В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій на 12,1%.
Бізнес
|Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.