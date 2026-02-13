Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НАБУ та САП повідомили про економічний ефект своєї роботи за 2025 рік

10:19 13.02.2026 |

Економіка, Україна

Завдяки Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у 2025 році економічний ефект становив щонайменше 6,5 млрд грн, за останні п'ять років - майже 22 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Упродовж 2025 року повідомлено про підозру 218 особам та направлено до суду 124 обвинувальні акти щодо 280 осіб. Фігурантами цих проваджень є представники вищих ешелонів влади, зокрема в енергетиці, оборонній сфері, судовій системі, на державних підприємствах та в органах державної влади.

У 2025 році прокурори САП подали 45 позовів про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави на загальну суму понад 260 млн грн.

Результативність роботи антикорупційної системи підтверджується й судовою практикою: у 2025 році судами постановлено 108 обвинувальних вироків проти 75 у 2024 році.

З початку повномасштабного вторгнення на потреби Сил оборони України спрямовано понад 3 млрд грн, отриманих від стягнення застав, штрафів та застосування інших процесуальних механізмів.

Водночас зазначається, що друге півріччя 2025 року продемонструвало наявність системних ризиків для незалежності антикорупційної інфраструктури.

"Рішення й ініціативи, що ставили під сумнів гарантії незалежності САП і НАБУ, засвідчили: результати антикорупційної реформи потребують постійного захисту", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1020
  0,1090
 0,25
EUR
 1
 51,1276
  0,0928
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0700  0,02 0,03 43,1000  0,02 0,03
EUR 51,0939  0,10 0,20 51,1122  0,11 0,22

