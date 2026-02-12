Фінансові новини
- 12.02.26
- 19:56
- RSS
- мапа сайту
Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
08:57 12.02.2026
Велика Британія приєднається до програми НАТО з закупівлі американської зброї для України
Про це заявив Politico міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає "Європейська правда".
Велика Британія погодилася закуповувати американську зброю для України, ставши останнім союзником, який приєднався до програми НАТО з постачання критично важливої зброї Києву.
"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів ($205 млн. - Ред.) на PURL", - заявив Гілі.
"Разом ми маємо забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною, яка їй потрібна у відповідь на жорстокий напад Путіна", - додав він.
Список пріоритетних потреб України (Prioritized Ukraine Requirements List) був створений минулого літа, щоб забезпечити безперервну поставку американської зброї до України. За президентства Дональда Трампа нова військова допомога з Вашингтона вичерпалася, але Білий дім готовий продавати озброєння, оплачене іншими союзниками.
Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, Сполучені Штати очікують, що держави-члени Альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.
Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО, яке здійснюється за механізмом PURL.
ТОП-НОВИНИ
