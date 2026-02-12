Фінансові новини
Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
08:22 12.02.2026 |
Велика Британія просуває нову гіперзвукову систему Nightfall, яка призначена для поставок Україні та одночасно стане базою для перспективних програм далекобійного удару британських збройних сил. Розробка вже пройшла перші випробування і залучила великі інвестиції.
Британська компанія Hypersonica працює над ракетами, здатними маневрувати на швидкості понад п'ять швидкостей звуку.
Як повідомляє видання, на космодромі Андойя в Норвегії відбулися перші тести навігаційних систем, створених лише за дев'ять місяців.
Під час випробувань ракета досягла швидкості понад 7400 км на годину, що відповідає Маху 6.
В уряді підтвердили, що система Nightfall буде передана Україні і "також послужить основою для майбутніх проєктів британських збройних сил з нанесення ударів на великі відстані". Підписання контрактів очікується в березні.
Ставка на глибокий удар
"Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю нанесення глибоких і високоточних ударів за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме це дають нам змогу зробити ці інвестиції", - сказав Філіп Керт, співзасновник і генеральний директор Hypersonica.
За його словами, розгортання ракет планується до кінця десятиліття. Велика Британія і Німеччина раніше оголосили про намір створити систему з дальністю понад 2000 км у рамках угоди Trinity House.
"У Європі визнано, що саме можливість "глибокого удару" дасть нам змогу створити необхідні засоби стримування і оборони... Нам потрібен новий підхід до розробки технологій для цих систем", - наголосив він.
Компанія входить до числа 90 організацій, відібраних для участі в державній програмі з гіперзвукових розробок вартістю 1 млрд фунтів. Hypersonica планує розширювати виробництво у Великій Британії та Східній Європі, орієнтуючись на вимоги замовника.
