Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.

Велика Британія просуває нову гіперзвукову систему Nightfall, яка призначена для поставок Україні та одночасно стане базою для перспективних програм далекобійного удару британських збройних сил. Розробка вже пройшла перші випробування і залучила великі інвестиції.

Британська компанія Hypersonica працює над ракетами, здатними маневрувати на швидкості понад п'ять швидкостей звуку.

Як повідомляє видання, на космодромі Андойя в Норвегії відбулися перші тести навігаційних систем, створених лише за дев'ять місяців.

Під час випробувань ракета досягла швидкості понад 7400 км на годину, що відповідає Маху 6.

В уряді підтвердили, що система Nightfall буде передана Україні і "також послужить основою для майбутніх проєктів британських збройних сил з нанесення ударів на великі відстані". Підписання контрактів очікується в березні.
Ставка на глибокий удар

"Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю нанесення глибоких і високоточних ударів за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме це дають нам змогу зробити ці інвестиції", - сказав Філіп Керт, співзасновник і генеральний директор Hypersonica.

За його словами, розгортання ракет планується до кінця десятиліття. Велика Британія і Німеччина раніше оголосили про намір створити систему з дальністю понад 2000 км у рамках угоди Trinity House.

"У Європі визнано, що саме можливість "глибокого удару" дасть нам змогу створити необхідні засоби стримування і оборони... Нам потрібен новий підхід до розробки технологій для цих систем", - наголосив він.

Компанія входить до числа 90 організацій, відібраних для участі в державній програмі з гіперзвукових розробок вартістю 1 млрд фунтів. Hypersonica планує розширювати виробництво у Великій Британії та Східній Європі, орієнтуючись на вимоги замовника.
За матеріалами: РБК-Україна
