Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції

У Державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на підтримку агрострахування сільськогосподарських виробників.

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції» Кабінет міністрів ухвалив 31 грудні, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки.

«Зважаючи на критичну важливість аграрного сектору - особливо для прифронтових регіонів і територій, які постраждали від посухи, уряд вперше запускає програму державної підтримки агрострахування. У новому році це буде один з ключових інструментів реагування на виклики кліматичних змін і зменшення ризиків для агровиробників», - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Документ врегульовує правила надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, зокрема, на прифронтових територіях.

Запроваджується обов'язкова реєстрація в Державному аграрному реєстрі.

Передбачено також перевірку агровиробників на відсутність у санкційних і терористичних списках та заборону будь-яких зв'язків із резидентами РФ, РБ та інших ризикових юрисдикцій.

Постанова передбачає компенсацію частини сплачених страхових премій - до 60% вартості страхових премій для агровиробників, що працюють у прифронтових громадах і до 45% - для інших агровиробників.

Застрахувати агропродукцію сільгоспвиробник може у страхових компаніях, які отримали за погодженням з Національним банком України право здійснювати таке страхування. На сьогодні це АТ «Страхова компанія «ІНГО» та ПАТ «Страхова компанія «Універсальна».

Зазначається, що перелік страхових компаній буде збільшуватися.

Договори страхування укладатимуться відповідно до переліку стандартизованих страхових продуктів:

площі посівів озимих зернових культур (пшениці, жита, ячменю) на період перезимівлі;

озимі зернові культури (пшениця, жито, ячмінь) на весь період вирощування;

майбутній врожай зернових культур (озимі пшениця, жито, ячмінь та ярі пшениця, жито, ячмінь та овес) на весняно-літній період вирощування.