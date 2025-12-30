Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання

Китай вимагає від виробників мікросхем використовувати щонайменше 50% вітчизняного обладнання для збільшення виробничих потужностей, оскільки Пекін прагне створити самодостатній ланцюжок постачання напівпровідників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Це правило не оприлюднено, але виробники мікросхем, які прагнуть отримати державний дозвіл на будівництво або розширення своїх заводів, протягом останніх місяців були повідомлені, що вони повинні довести через тендери на закупівлю, що принаймні половина їхнього обладнання буде китайського виробництва.

Ця вимога є одним з найважливіших заходів, вжитих Пекіном для зменшення залежності від іноземних технологій.

Ця ініціатива набрала обертів після того, як у 2023 році США посилили обмеження на експорт технологій, заборонивши продаж Китаю передових чіпів штучного інтелекту та напівпровідникового обладнання.

Хоча ці обмеження на експорт з США заблокували продаж деяких найсучасніших інструментів, правило 50% змушує китайських виробників обирати вітчизняних постачальників навіть у тих сферах, де іноземне обладнання з США, Японії, Південної Кореї та Європи залишається доступним.

Заявки, які не відповідають цьому порогу, зазвичай відхиляються, хоча влада надає гнучкість залежно від обмежень постачання, повідомили джерела Reuters. Вимоги пом'якшені для сучасних ліній з виробництва чипів, де вітчизняне обладнання ще не є повністю доступним.

"Влада віддає перевагу, якщо цей показник значно перевищує 50%. Зрештою, вони прагнуть, щоб заводи використовували 100% вітчизняне обладнання", - повідомив Reuters одне з джерел.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3200  0,12 0,28 42,3500  0,04 0,09
EUR 49,8275  0,00 0,00 49,8500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес