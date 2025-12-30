Фінансові новини
- 30.12.25
- 14:33
- RSS
- мапа сайту
Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання
13:24 30.12.2025 |
Китай вимагає від виробників мікросхем використовувати щонайменше 50% вітчизняного обладнання для збільшення виробничих потужностей, оскільки Пекін прагне створити самодостатній ланцюжок постачання напівпровідників.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Це правило не оприлюднено, але виробники мікросхем, які прагнуть отримати державний дозвіл на будівництво або розширення своїх заводів, протягом останніх місяців були повідомлені, що вони повинні довести через тендери на закупівлю, що принаймні половина їхнього обладнання буде китайського виробництва.
Ця вимога є одним з найважливіших заходів, вжитих Пекіном для зменшення залежності від іноземних технологій.
Ця ініціатива набрала обертів після того, як у 2023 році США посилили обмеження на експорт технологій, заборонивши продаж Китаю передових чіпів штучного інтелекту та напівпровідникового обладнання.
Хоча ці обмеження на експорт з США заблокували продаж деяких найсучасніших інструментів, правило 50% змушує китайських виробників обирати вітчизняних постачальників навіть у тих сферах, де іноземне обладнання з США, Японії, Південної Кореї та Європи залишається доступним.
Заявки, які не відповідають цьому порогу, зазвичай відхиляються, хоча влада надає гнучкість залежно від обмежень постачання, повідомили джерела Reuters. Вимоги пом'якшені для сучасних ліній з виробництва чипів, де вітчизняне обладнання ще не є повністю доступним.
"Влада віддає перевагу, якщо цей показник значно перевищує 50%. Зрештою, вони прагнуть, щоб заводи використовували 100% вітчизняне обладнання", - повідомив Reuters одне з джерел.
