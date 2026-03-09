€90 млрд для України: Єврокомісія запевнила у виконанні зобов’язань

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що не зважаючи на перепони з остаточним ухваленням рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро, ця обіцянка буде виконана.

Відповідну заяву вона зробила у понеділок в Брюсселі, виступаючи на річному зібранні послів країн-членів Європейського союзу в країнах за межами Спільноти. Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати надання Україні позики, але у своєму виступі фон дер Ляєн жодного разу не назвала його імені.

Наголосивши, що ЄС "продовжує працювати щодня разом з Україною та нашими партнерами, щоб забезпечити справжню довгострокову безпеку для України, щоб ми могли забезпечити повний, справедливий та тривалий мир", президент Європейської комісії вказала, що для цього Україні, "перш за все, потрібна стабільна фінансова підтримка".

"Як ви знаєте, саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись її реалізувати, навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це. Це повертається до того моменту, який я згадував раніше, щодо того, чи наша система все ще здатна ефективно працювати. Але я можу запевнити вас, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов'язання. Бо на кону наша довіра, а що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас це першочергово і абсолютно зрозуміло: ми надамо цю позику в розмірі 90 млрд євро", - заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, "така сама логіка стосується розширення". "Точилося багато дискусій щодо того, як нам своєчасно реалізувати процес, заснований на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз підготувалися, наблизивши Західні Балкани, Молдову, Україну до нашого Союзу. Розширення - це не питання ідеології. Це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові виконати свої зобов'язання, щойно настане час", - переконана президент Європейської комісії.

Крім того, вона констатувала, що коли мова йде про безпеку, "ми повинні говорити про Україну, горду європейську націю, яка продовжує боротися за наші свободи, як майбутній член нашого Союзу, так і як перша лінія оборони Європи". "І моє послання тут дуже чітке. Європа завжди буде з Україною, незалежно від того, що відбувається деінде. Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче більше миру, ніж народ України. Але війна має закінчитися так, щоб не посіяти зерна для майбутніх конфліктів", - заявила фон дер Ляєн.

