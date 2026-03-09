Фінансові новини
- 09.03.26
- 10:59
- RSS
- мапа сайту
Українська компанія увійшла до числа переможців програми Drone Dominance Program від Пентагону
09:04 09.03.2026 |
Українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp) увійшла до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США. Про це свідчать підсумки конкурсу Drone Dominance Program.
Як повідомляє РБК-Україна, це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми.
Що відомо про Drone Dominance Program
Drone Dominance Program - це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США.
На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом 1 млрд доларів на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів.
Масштабні поставки дронів
У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч - до 2027-го.
У програмі зазначають, що компанії оцінювалися за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання.
За підсумками цього етапу програма відібрала 11 найкращих учасників для отримання замовлень у подальшому.
Українська компанія UDD увійшла до списку найкращих учасників для отримання замовлень від Міноборони США (прес-служба)
Як зазначено в офіційному повідомленні від директорів випробування, дрони відбирають не за формальними вимогами "на папері", а за тим, як вони показали себе під час виконання місій.
Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії - UDD та Генерал Черешня.
До фінального списку з 11 постачальників дійшла лише одна українська компанія - UDD.
Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
