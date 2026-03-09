Фінансові новини
- 09.03.26
- 10:59
- RSS
- мапа сайту
Євросоюз вводить жорсткіші норми щодо пестицидів у фруктах та овочах
08:54 09.03.2026 |
Європейський Союз ухвалив Регламент (ЄС) 2026/215, який оновлює максимально допустимі рівні залишків (МДР) димоксистробіну, етефону та пропамокарбу у фруктах і овочах, які потрапляють на ринок ЄС.
Про це повідомляє HortiDaily.
Найсуттєвіша зміна стосується димоксистробіну ‒ фунгіциду з групи стробілуринів, який застосовується проти грибкових захворювань. Оскільки Євросоюз не поновив схвалення цієї діючої речовини, для всіх продуктів встановлено МДР на рівні аналітичної межі визначення. Будь-яке перевищення цього порогу призведе до відхилення партії та вимагатиме повного виключення димоксистробіну з ланцюгів постачання, орієнтованих на європейський ринок.
Регламент також переглядає МДР для етефону ‒ регулятора росту рослин, який використовують для прискорення дозрівання та покращення кольору плодів, зокрема цитрусових. Зміни ґрунтуються на оцінках харчового ризику, підготовлених Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA).
Для пропамокарбу ‒ системного фунгіциду, що застосовується проти ґрунтових патогенів та таких хвороб, як несправжня борошниста роса, ‒ рівні скориговано з урахуванням нових токсикологічних даних та інформації про належну сільськогосподарську практику.
Регламент встановлює нові МДР: 0,01 ppm для лимонів та апельсинів, 0,7 ppm для яблук. Ці норми набувають чинності з 19 серпня 2026 року. Експортери з третіх країн мають ретельно планувати фітосанітарні обробки та посилювати лабораторний контроль перед відправкою продукції.
Оновлення нормативів підтверджує послідовну політику ЄС щодо посилення вимог до залишків пестицидів. Це безпосередньо впливає на виробників та експортерів фруктів і овочів. Для країн-постачальників цитрусових, яблук та інших садових культур ключовими стануть адаптація технологій та посилення систем простежуваності, щоб зберегти доступ до ринку ЄС.
