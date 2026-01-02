Фінансові новини
Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
10:48 01.01.2026 |
Протягом 2025 року український оборонно-промисловий комплекс отримав понад 6 мільярдів доларів США іноземного фінансування. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Близько 1,7 мільярдів доларів США із суми іноземних інвестицій українська оборонка отримала через фінансування за "данською моделлю", яка передбачає замовлення української зброї за кошти, виділені країнами-партнерами.
"Інтегруємо нашу оборонку в європейську. Будуємо нові підприємства в Україні та закордоном із нашими найближчими партнерами. Завдяки залученим інвестиціям наш ОПК зростає рекордними темпами. Більше грантів, більше пільгових кредитів, більше довгих контрактів", - розповіли на сторінці Міноборони.
За даними МО, у 2025 році Україна загалом отримала більш ніж 45 мільярдів доларів США міжнародної оборонної допомоги, що є рекордом за обсягом. У порівнянні із 2024 роком, вартість військової підтримки партнерів зросла на 30%.
Також Україна протягом року отримала оборонну допомогу через ініціативу Коаліції спроможностей, а саме:
Напередодні президент Зеленський заявив, що програма швидкого постачання Україні американського озброєння за гроші країн-партнерів PURL отримала внесками понад 4,3 мільярдів доларів США, а до ініціативи долучилися вже 24 країни світу. Також раніше "Оборонка" розповідала, що український ОПК отримає 21,5 мільярд гривень кредиту від шести українських банків.
