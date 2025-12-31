Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів

08:27 31.12.2025 |

Новини IT

Samsung останнім часом регулярно критикують за застій із місткістю акумуляторів у флагманській лінійці Galaxy S. На тлі цього китайські виробники активно випускають відносно доступні смартфони з кремній-вуглецевими (Si/C) батареями місткістю 7000 мА·год, а останнім часом - вже й до 10000 мА·год. Втім, ситуація може змінитися. Дочірній підрозділ Samsung SDI, за повідомленнями, тестує двокоміркову кремній-вуглецеву батарею загальною місткістю 20000 мА·год.

За наявною інформацією, Samsung SDI експериментує з масивною Si/C-батареєю, що складається з двох окремих елементів. Основна комірка має місткість 12000 мА·год і товщину 6,3 мм, тоді як додаткова комірка забезпечує 8000 мА·год при товщині 4 мм. Разом це й дає вражаючі 20000 мА·год.

Кремній-вуглецеві батареї відрізняються від класичних літій-іонних насамперед матеріалом анода. Замість графіту в них використовують наноструктурований кремній-вуглецевий композит, стійкий до руйнування. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що кремнієвий анод здатен утримувати до 10 разів більше іонів літію. Це дає змогу різко збільшити місткість акумулятора без пропорційного зростання його розмірів і водночас зберегти тонкий формфактор.

Для наочності, Apple iPhone Air лише на 6% тонший за Tecno Pova Slim 5G, але при цьому оснащений батареєю, яка приблизно на 39% менша за кремній-вуглецевий акумулятор у смартфоні Tecno.

Втім, нинішні тести Samsung SDI далекі від ідеалу. За даними інсайдерів @phonefuturist та @SPYGO19726 у X, експериментальна батарея поки що має серйозні проблеми. Зокрема, під час недавніх випробувань комірка місткістю 8000 мА·год збільшилася в об'ємі приблизно на 80%. Таке здуття чітко вказує на те, що конструкція перебуває на ранньому, експериментальному етапі.

З огляду на ці проблеми, швидкий вихід подібної батареї на ринок виглядає малоймовірним. Поки Samsung не розв'яже питання стабільності та безпеки Si/C-елементів, масове використання таких акумуляторів у смартфонах залишається під питанням. Для компанії важливо, щоб не повторилася історія із здуттям та загорянням акумуляторів, яка свого часу підмочила репутацію Galaxy Note7.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес