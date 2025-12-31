НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі

Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом'якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму "Дефенс Сіті" для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

У регуляторі зазначили, що пом'якшення обмежень для резидентів Дефенс Сіті напрацьоване разом із Міністерством оборони України і стосуватиметься умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів та здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.

"Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК, - наголосили в НБУ.

У регуляторі зауважили, що зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2025 року № 166 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набрали чинності із 31 грудня 2025 року.



