31.12.25
17:21
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
12:41 31.12.2025 |
Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом'якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму "Дефенс Сіті" для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.
У регуляторі зазначили, що пом'якшення обмежень для резидентів Дефенс Сіті напрацьоване разом із Міністерством оборони України і стосуватиметься умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів та здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.
"Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК, - наголосили в НБУ.
У регуляторі зауважили, що зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2025 року № 166 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набрали чинності із 31 грудня 2025 року.
