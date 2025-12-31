Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі

12:41 31.12.2025 |

Економіка

Національний банк України з 31 грудня 2025 року пом'якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму "Дефенс Сіті" для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

У регуляторі зазначили, що пом'якшення обмежень для резидентів Дефенс Сіті напрацьоване разом із Міністерством оборони України і стосуватиметься умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів та здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.

"Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК, - наголосили в НБУ.

У регуляторі зауважили, що зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2025 року № 166 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набрали чинності із 31 грудня 2025 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3532
  0,0346
 0,08
EUR
 1
 49,7947
  0,0618
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2000  0,13 0,31 42,3000  0,10 0,24
EUR 49,5090  0,29 0,58 49,6095  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес