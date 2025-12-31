Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати
13:50 31.12.2025 |
Volkswagen може відкласти появу дійсно доступної версії електричного хетчбека ID.Polo, всупереч раніше заявленій стартовій ціні в €25 000. За даними Handelsblatt, на старті продажів покупцям, ймовірно, запропонують дорожчі модифікації.
Що відомо
Volkswagen планує відкрити приймання замовлень ID.Polo у квітні 2026 року. Вихід моделі на ринок очікується в тому ж році. Однак, як повідомляють джерела серед дилерів, спочатку буде доступна тільки версія з електромотором на 211 к.с. (155 кВт) і нікель-марганець-кобальтовою батареєю ємністю 52 кВт·год. Така конфігурація, за попередніми оцінками, коштуватиме близько €30 000 або дорожче - залежно від комплектації та податків у конкретному регіоні.
Доступніші версії ID.Polo з електромоторами потужністю 116 к.с. (85 кВт) і 135 к.с. (99 кВт) повинні отримати простішу і дешевшу батарею ємністю 37 кВт·год. Вона забезпечить менший запас ходу, але дозволить утримувати ціну на рівні €25 000. За інформацією видання Handelsblatt, ці батареї не будуть готові до моменту запуску моделі.
Volkswagen пов'язує затримку появи базових версій нової моделі з обмеженою доступністю дешевших акумуляторних елементів. У компанії підкреслюють, що йдеться не про зміну цінової стратегії, а про проблеми з постачанням. Офіційно виробник говорить про затримку всього на кілька тижнів.
Дилери оцінюють ситуацію менш оптимістично. Дехто з них допускає, що очікування базової версії може затягнутися на шість місяців або навіть довше. За словами одного з джерел, терміни можуть становити до шести чи дев'яти місяців, перш ніж конфігурація з меншою батареєю стане доступна для замовлення.
Затримка має значення, оскільки Volkswagen активно просував ID.Polo як електромобіль за €25 000, орієнтований на масового покупця. Виключення становить лише майбутня версія GTI, яка стане першим електричним Volkswagen із цим позначенням і від початку не була заявлена як бюджетна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
|Україна у грудні завдала рекордної кількості ударів по російській енергетиці — Bloomberg
|Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України
|Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати
|Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
|Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби
|Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
|Китай змушує виробників чипів використовувати 50% вітчизняного обладнання
|Скільки насправді Tesla Robotaxi — дослідження виявило, що гучний запуск виявився "пшиком"
Бізнес
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail