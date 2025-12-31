Авторизация

VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати

13:50 31.12.2025 |

Транспорт

Volkswagen може відкласти появу дійсно доступної версії електричного хетчбека ID.Polo, всупереч раніше заявленій стартовій ціні в €25 000. За даними Handelsblatt, на старті продажів покупцям, ймовірно, запропонують дорожчі модифікації.


Що відомо

Volkswagen планує відкрити приймання замовлень ID.Polo у квітні 2026 року. Вихід моделі на ринок очікується в тому ж році. Однак, як повідомляють джерела серед дилерів, спочатку буде доступна тільки версія з електромотором на 211 к.с. (155 кВт) і нікель-марганець-кобальтовою батареєю ємністю 52 кВт·год. Така конфігурація, за попередніми оцінками, коштуватиме близько €30 000 або дорожче - залежно від комплектації та податків у конкретному регіоні.

Доступніші версії ID.Polo з електромоторами потужністю 116 к.с. (85 кВт) і 135 к.с. (99 кВт) повинні отримати простішу і дешевшу батарею ємністю 37 кВт·год. Вона забезпечить менший запас ходу, але дозволить утримувати ціну на рівні €25 000. За інформацією видання Handelsblatt, ці батареї не будуть готові до моменту запуску моделі.

Volkswagen пов'язує затримку появи базових версій нової моделі з обмеженою доступністю дешевших акумуляторних елементів. У компанії підкреслюють, що йдеться не про зміну цінової стратегії, а про проблеми з постачанням. Офіційно виробник говорить про затримку всього на кілька тижнів.

Дилери оцінюють ситуацію менш оптимістично. Дехто з них допускає, що очікування базової версії може затягнутися на шість місяців або навіть довше. За словами одного з джерел, терміни можуть становити до шести чи дев'яти місяців, перш ніж конфігурація з меншою батареєю стане доступна для замовлення.

Затримка має значення, оскільки Volkswagen активно просував ID.Polo як електромобіль за €25 000, орієнтований на масового покупця. Виключення становить лише майбутня версія GTI, яка стане першим електричним Volkswagen із цим позначенням і від початку не була заявлена як бюджетна.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Volkswagen
 

