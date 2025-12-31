Стрес через нестачу грошей шкодить серцю людини більше, ніж хвороби

Брак грошей може бити по серцю сильніше, ніж чимало хвороб: ризик смерті зростає на 60%. Такі переживання небезпечніші за шкоду від цукру і холестерину, з'ясували вчені.

У клініці Майо дослідники проаналізували 300 тисяч ЕКГ, зроблених між 2018 і 2023 роками. Алгоритм на основі ШІ визначав "вік серця" - тобто, наскільки воно зношене, і цей показник не завжди збігається з віком у паспорті. Чим старіше один з найголовніших органів з погляду електрофізіології, тим більший ризик хвороб і смерті.

На основі кардіологічних даних виокремили дев'ять соціальних факторів, які "тиснуть" на людину. Серед них згадали житлові умови, доступ до їжі, транспорт, освіту та рівень стресу. Виявилося, що серцю завдає найбільше шкоди переживання через фінанси. Такий тип стресу випередив навіть класичні причини серцевих проблем, як-от погане харчування.









Дослідники помітили різницю між учасниками: у темношкірих людей серце старіло швидше, ніж у білих, навіть з урахуванням хвороб. Це показує, що соціальна та расова нерівність прямо впливає на організм.





"Якщо ми хочемо, щоб люди жили довше, щасливіше та здоровіше, то так: дієта, фізичні вправи та все інше відіграють свою роль", - пояснюють автори дослідження.



