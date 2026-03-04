Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова послуга «Нової пошти»: камери зберігання в поштоматах — ціни та умови

11:03 04.03.2026 |

Новини компаній

В "Нова пошта" анонсували нову послугу для українців: відтепер у відділеннях та поштоматах можна тимчасово залишити або передати речі іншій людині.

Йдеться про посилки, документи, пакунки, ключі чи інші особисті речі. Для відділень послуга поширюється й на багаж, якщо ви, наприклад, чекаєте свій транспорт; а наявний поряд поштомат стане у пригоді для зберігання під час шопінгу у великих ТЦ.


Як скористатися послугою

  • Створіть відправлення у мобільному застосунку;
  • Помістіть покупки у вільну комірку поштомата;
  • Закрийте її й речі чекатимуть на вас;
  • Якщо оформлюєте послугу у відділенні чи пункті видачі, зверніться до оператора та замовте послугу "Пункт передачі".

    • Тарифи й терміни зберігання

    Вартість послуги стартує від 30 грн для посилок до 30 кг. Більше - можна лишити через відділення.


    Категорія

    Мала

    до 2 кг та

    документи

    		Середня
    до 10 кг    		Велика
    до 30 кг

    до 100 кг,

    шини та диски

    		за кожні
    100 кг    		Палети
    У відділенні30 ₴30 ₴30 ₴60 ₴60 ₴300 ₴
    У поштоматі30 ₴30 ₴30 ₴
    		---


    Вартість послуги включає:

  • 5 днів зберігання в поштоматі;
  • 7 днів зберігання у відділенні (для палет - 3 дні);
  • 7 днів у пункті прийому-видачі.

    • Якщо клієнт не забере речі з поштомата вчасно, їх перемістять в найближче відділення. Однак доведеться доплатити за переадресацію за тарифом, і з 8-го дня - додатково за зберігання.



    Параметри відправлень, які приймаються

  • Документи: довжина - до 35 см, ширина - до 25 см, товщина - до 2 см, фактична вага - до 1 кг
  • Посилки: довжина - до 120 см, ширина - до 70 см, висота - до 70 см, фактична та об'ємна вага - до 30 кг. В поштових відділеннях з обмеженням за вагою (детально в Умовах надання послуг) максимальна довжина кожної сторони посилки не повинна перевищувати 60 см
  • Вантажі: довжина - до 300 см, ширина - до 170 см, висота - до 170 см, фактична та об'ємна вага - від 30 кг до 1 000 кг. Доставка вантажів довжиною до 600 см, шириною до 200 см та фактичною вагою до 1 100 кг здійснюється тільки між відділеннями, зазначеними в Додатку №1
  • Палети: Довжина та ширина - до 2 м, висота - до 1,7 м, вага - до 1 000 кг, площа основи - до 2 м. Палети висотою до 2,2 м та/або фактичною вагою до 1 100 кг приймаються тільки у відділеннях, зазначених у Додатку №1. Відправлення на дерев'яній основі, яка має довжину або ширину більше 2 м та/або площу основи більше 2 м2, оформлюється як відправлення від 30 кг
  • Шини та диски: Об'ємна вага легкової шини або диска не повинна перевищувати 45 кг, Об'ємна вага вантажної шини або диска не повинна перевищувати 105 кг
  • Поштомати: вага (фактична чи об'ємна) - до 20 кг, довжина - до 40 см, висота - до 60 см, ширина - до 30 см.
    •
     

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,7170
    		  0,2622
    		 0,60
    EUR
    		 1
    		 50,8341
    		  0,3744
    		 0,74

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
    EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9200  0,42 0,97 43,9500  0,42 0,96
    EUR 51,0657  0,73 1,45 51,0874  0,74 1,46

    Бізнес