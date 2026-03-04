Фінансові новини
Нова послуга «Нової пошти»: камери зберігання в поштоматах — ціни та умови
11:03 04.03.2026
В "Нова пошта" анонсували нову послугу для українців: відтепер у відділеннях та поштоматах можна тимчасово залишити або передати речі іншій людині.
Йдеться про посилки, документи, пакунки, ключі чи інші особисті речі. Для відділень послуга поширюється й на багаж, якщо ви, наприклад, чекаєте свій транспорт; а наявний поряд поштомат стане у пригоді для зберігання під час шопінгу у великих ТЦ.
Як скористатися послугою
Тарифи й терміни зберігання
Вартість послуги стартує від 30 грн для посилок до 30 кг. Більше - можна лишити через відділення.
|Категорія
Мала
до 2 кг та
документи
|Середня
до 10 кг
|Велика
до 30 кг
до 100 кг,
шини та диски
|за кожні
100 кг
|Палети
|У відділенні
|30 ₴
|30 ₴
|30 ₴
|60 ₴
|60 ₴
|300 ₴
|У поштоматі
|30 ₴
|30 ₴
|30 ₴
|-
|-
|-
Вартість послуги включає:
Якщо клієнт не забере речі з поштомата вчасно, їх перемістять в найближче відділення. Однак доведеться доплатити за переадресацію за тарифом, і з 8-го дня - додатково за зберігання.
Параметри відправлень, які приймаються
|
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
