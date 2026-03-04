Нова послуга «Нової пошти»: камери зберігання в поштоматах — ціни та умови

В "Нова пошта" анонсували нову послугу для українців: відтепер у відділеннях та поштоматах можна тимчасово залишити або передати речі іншій людині.

Йдеться про посилки, документи, пакунки, ключі чи інші особисті речі. Для відділень послуга поширюється й на багаж, якщо ви, наприклад, чекаєте свій транспорт; а наявний поряд поштомат стане у пригоді для зберігання під час шопінгу у великих ТЦ.

Як скористатися послугою

Створіть відправлення у мобільному застосунку;

Помістіть покупки у вільну комірку поштомата;

Закрийте її й речі чекатимуть на вас;

Якщо оформлюєте послугу у відділенні чи пункті видачі, зверніться до оператора та замовте послугу "Пункт передачі".

Тарифи й терміни зберігання

Вартість послуги стартує від 30 грн для посилок до 30 кг. Більше - можна лишити через відділення.

Категорія Мала до 2 кг та документи Середня

до 10 кг Велика

до 30 кг до 100 кг, шини та диски за кожні

100 кг Палети У відділенні 30 ₴ 30 ₴ 30 ₴ 60 ₴ 60 ₴ 300 ₴ У поштоматі 30 ₴ 30 ₴ 30 ₴

- - -





Вартість послуги включає:

5 днів зберігання в поштоматі;

7 днів зберігання у відділенні (для палет - 3 дні);

7 днів у пункті прийому-видачі.

Якщо клієнт не забере речі з поштомата вчасно, їх перемістять в найближче відділення. Однак доведеться доплатити за переадресацію за тарифом, і з 8-го дня - додатково за зберігання.









Параметри відправлень, які приймаються

Документи: довжина - до 35 см, ширина - до 25 см, товщина - до 2 см, фактична вага - до 1 кг

Посилки: довжина - до 120 см, ширина - до 70 см, висота - до 70 см, фактична та об'ємна вага - до 30 кг. В поштових відділеннях з обмеженням за вагою (детально в Умовах надання послуг) максимальна довжина кожної сторони посилки не повинна перевищувати 60 см

Вантажі: довжина - до 300 см, ширина - до 170 см, висота - до 170 см, фактична та об'ємна вага - від 30 кг до 1 000 кг. Доставка вантажів довжиною до 600 см, шириною до 200 см та фактичною вагою до 1 100 кг здійснюється тільки між відділеннями, зазначеними в Додатку №1

Палети: Довжина та ширина - до 2 м, висота - до 1,7 м, вага - до 1 000 кг, площа основи - до 2 м. Палети висотою до 2,2 м та/або фактичною вагою до 1 100 кг приймаються тільки у відділеннях, зазначених у Додатку №1. Відправлення на дерев'яній основі, яка має довжину або ширину більше 2 м та/або площу основи більше 2 м2, оформлюється як відправлення від 30 кг

Шини та диски: Об'ємна вага легкової шини або диска не повинна перевищувати 45 кг, Об'ємна вага вантажної шини або диска не повинна перевищувати 105 кг

Поштомати: вага (фактична чи об'ємна) - до 20 кг, довжина - до 40 см, висота - до 60 см, ширина - до 30 см.