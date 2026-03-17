Банки та банківські технології
Політика
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
10:55 17.03.2026 |
AMD наразі працює над цікавою фішкою наступного покоління графічних процесорів на архітектурі RDNA, яка дозволить виконувати дві інструкції за один цикл.
Очікується, що майбутні GPU RDNA 5 отримають повністю перероблену архітектуру та оптимізований алгоритм виконання інструкцій "VOPD3". Зокрема, платформа Coelacanth-Dream звернула увагу на новий патч LLVM, спрямований на подвоєння швидкості обчислень внаслідок використання двоядерного арифметико-логічного блоку (VALU), що фактично збільшить вдвічі обчислювальну потужність FP32.
Технологія Dual Issue VALU також була представлена й в RDNA 3 та RDNA 4. Дві лінії дозволяли GPU виконувати дві інструкції за один такт. Однак останні покоління компіляторів ігрових рушіїв не мали змоги оптимізувати власний код під роботу з Dual-Issue VALU. Тому навіть за наявності апаратних можливостей RDNA 4 та 3 не могли ефективно групувати завдання.
Наразі в RDNA 5 AMD представляє функцію FMA (Fused Multiply-Add), яка спрощує виконання інструкцій за двома лініями. З FMA компілятори легко об'єднуватимуть складні обчислювальні операції та відправлятимуть їх на обчислювальні лінії. Таким чином RDNA 5 може досягти теоретичного піка продуктивності. Геймери завдяки цьому отримають вищу та стабільнішу частоту кадрів у растеризованих іграх. Інструкції FMA також будуть критично важливими для NPU та навантажень з використанням ШІ, доповнюючи масштабування з використанням FSR Diamond та Multiframe Generation.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня