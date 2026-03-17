Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності

10:55 17.03.2026 |

Новини IT

AMD наразі працює над цікавою фішкою наступного покоління графічних процесорів на архітектурі RDNA, яка дозволить виконувати дві інструкції за один цикл.

Очікується, що майбутні GPU RDNA 5 отримають повністю перероблену архітектуру та оптимізований алгоритм виконання інструкцій "VOPD3". Зокрема, платформа Coelacanth-Dream звернула увагу на новий патч LLVM, спрямований на подвоєння швидкості обчислень внаслідок використання двоядерного арифметико-логічного блоку (VALU), що фактично збільшить вдвічі обчислювальну потужність FP32.
Технологія Dual Issue VALU також була представлена й в RDNA 3 та RDNA 4. Дві лінії дозволяли GPU виконувати дві інструкції за один такт. Однак останні покоління компіляторів ігрових рушіїв не мали змоги оптимізувати власний код під роботу з Dual-Issue VALU. Тому навіть за наявності апаратних можливостей RDNA 4 та 3 не могли ефективно групувати завдання.

Наразі в RDNA 5 AMD представляє функцію FMA (Fused Multiply-Add), яка спрощує виконання інструкцій за двома лініями. З FMA компілятори легко об'єднуватимуть складні обчислювальні операції та відправлятимуть їх на обчислювальні лінії. Таким чином RDNA 5 може досягти теоретичного піка продуктивності. Геймери завдяки цьому отримають вищу та стабільнішу частоту кадрів у растеризованих іграх. Інструкції FMA також будуть критично важливими для NPU та навантажень з використанням ШІ, доповнюючи масштабування з використанням FSR Diamond та Multiframe Generation.

За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес