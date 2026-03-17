Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи

16:07 17.03.2026 |

Новини IT

Поки світ сперечається, чи замінить штучний інтелект програмістів, Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) вирішило почати з більш приземленої, але не менш масштабної мети - автоматизації бюрократії. Понад три мільйони американських держслужбовців отримали доступ до можливостей Google Gemini через нову платформу Agent Designer. Це не просто черговий чат-бот для написання електронних листів, а інструмент, що має розгребти гори адміністративної роботи, яка роками накопичувалася в коридорах Пентагону.

Система побудована за принципом no-code та low-code. Це означає, що офіцеру чи клерку не потрібно знати Python або тонкощі архітектури нейромереж, щоб створити власного цифрового помічника. Достатньо описати задачу людською мовою в діалоговому вікні, і система самостійно сконструює агента для конкретної операції. На старті для Міністерства оборони доступно вісім базових шаблонів, які можна допрацьовувати під потреби конкретних підрозділів. Понад мільйон унікальних користувачів уже встигли випробувати платформу для рецензування документів та оптимізації робочих процесів.


Від паперів до таємних файлів

Наразі використання Gemini-агентів суворо обмежене несекретними завданнями. Проте плани у військових значно амбітніші, ніж просто сортування вхідної пошти. Еміль Майкл (Emil Michael), заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії, прямо заявляє, що Google розглядається як надійний партнер для всіх мереж та рівнів доступу. Наразі ведуться активні обговорення щодо того, аби допустити ШІ-платформу до роботи з таємними та цілком таємними матеріалами.

Ми починаємо з несекретних задач, тому що там зосереджено більшість користувачів, але в майбутньому плануємо розширювати застосування.
- Еміль Майкл

Велика гра престолів у світі ШІ

Цікаво, що розширення співпраці з Google відбувається на фоні справжньої драми в лавах постачальників технологій для оборонного відомства. Раніше з гри вибула компанія Anthropic - її виключили через певні побоювання щодо безпеки, а вакантне місце швидко зайняла OpenAI. Anthropic не змирилася з таким поворотом подій і подала до суду на уряд США, намагаючись оскаржити це рішення. На цьому фоні Google виглядає як найбільш «передбачуваний» партнер, якому готові довірити автоматизацію документообігу в масштабах всієї країни.

Впровадження таких інструментів - це не лише про швидкість, а й про спробу приборкати хаос у величезній структурі. Якщо мільйон чиновників зможуть перекласти рутину на плечі алгоритмів, можливо, у них з'явиться час на прийняття дійсно важливих рішень, а не лише на нескінченне погодження паперів.

До речі, поки Пентагон впроваджує жорсткий контроль над процесами, сама Google навчила ШІ домовлятися без «наглядача», що в перспективі може ще сильніше автоматизувати взаємодію між різними агентами без втручання людини.
За матеріалами: gagadget.com
