У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів

14:08 17.03.2026 |

Новини IT

Китай, у своїх намаганнях пришвидшити комерційне впровадження гуманоїдних роботів, запускає спеціальні школи, де їх навчають роботі на підприємствах, імітуючи реальні завдання. Про це пише Interesting Engineering.

Це стало наступним кроком після лютневої демонстрації роботів китайськими компаніями на найбільшому телешоу року CCTV Spring Festival. Після цього в різних провінціях Китаю почали відкривати центри для тренування гуманоїдних роботів, зокрема в Аньхої, Чжецзяні та Шаньдуні.

У провінції Шаньдун працює центр, де десятки гуманоїдних роботів навчають виконувати прості завдання, наприклад, переносити вантажі або складати одяг. До кінця 2025 року в Китаї вже створили понад 40 таких центрів, із яких 24 уже працюють.

Такі центри важливі, адже для навчання роботів потрібні складні набори даних, які не можна просто знайти в інтернеті. Їх збирають під час безпосередньої взаємодії з роботами. Дані містять інформацію про рухи суглобів, швидкість, обертання, зображення з камер, а також дані про дотик і силу.

Один із таких центрів, створених за державною підтримкою, керує виробник гуманоїдних роботів Leju. На площі близько 3 квадратних кілометрів там відтворили різні середовища - конвеєр автомобільного заводу, розумний дім та заклад догляду за людьми похилого віку. Деякі роботи обладнані системами віртуальної реальності (VR) і технологіями захоплення руху, щоб виконувати завдання, як-от повернення порожніх коробок, сортування матеріалів і пакування продукції.

За рік у цьому центрі створюють близько 6 мільйонів записів - це найвищий показник у Китаї. Гуманоїдні роботи, навчені тут, опанували понад 20 різних завдань і демонструють заявлену точність виконання на рівні 95%. В іншому центрі близько 100 роботів багаторазово виконують дії, як-от складання та просування одягу або протирання столів, щоб генерувати дані.

"Якщо ви не навчите роботів у реальних ситуаціях, ви не зможете по-справжньому просунути технологію", - сказав Лі Чао, технічний директор та співзасновник Deep Robotics. "Завдяки державній політиці, яка сприяє впровадженню роботів, ми можемо спробувати реальне впровадження та відкрити нові варіанти використання. Це та частина, якій найбільше заздрять за кордоном."

За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

