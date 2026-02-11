Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Україна вже не отримала у 2025 році 3,7 мільярда євро пільгового фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility, і може втратити ще 1,4 млрд євро за підсумками першого кварталу 2026 року.

Про це йдеться в оновленому моніторингу консорціуму RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine), який відстежує виконання програм МВФ та ЄС для України.

Причиною недоотримання коштів від ЄС у першому кварталі може стати те, що цілий ряд законопроєктів "застрягли" у парламенті на різних стадіях розгляду без чіткої перспективи ухвалення.

"Важливо, що більшість законотворчих індикаторів передбачають не просто ухвалення законів, а набрання ними чинності: тому схвалення має відбуватись щонайменше за місяць до дедлайну (з огляду на випадки блокуючих постанов та часу, необхідного президенту для підписання законів)", - пояснюють аналітики.

Зокрема, серед індикаторів на перший квартал, виконання яких опинилося під загрозою:

набрання чинності законодавством щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малих та середніх підприємств (уряд досі не вніс законопроєкт до парламенту);

запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади в органах прокуратури (уряд досі не вніс законопроєкт до парламенту);

зміни до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (уряд досі не вніс законопроєкт до парламенту).

Виконання кожного з цих індикаторів відкрило б Україні доступ до 434 млн євро пільгового фінансування, проте шанс на ухвалення відповідних змін у визначені строки надзвичайно низький, попереджають експерти.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року Україна не виконала 15 індикаторів, передбачених програмою Ukraine Facility, і може втратити 3,7 мільярда євро пільгового фінансування від ЄС.

При цьому, якщо за підсумками першого-третього кварталів 2025 року Україна недоотримала близько 1,3 млрд євро через невиконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility, то у четвертому кварталі минулого року українська влада не виконала одразу 11 індикаторів, тому не отримає вчасно понад 2,6 млрд євро від ЄС.

Україна ще може отримати більшість цих коштів, якщо виконає протерміновані індикатори протягом року. Однак після цього строку відповідні кошти можуть бути втрачені безповоротно.

Зокрема, індикатор щодо заповнення вакантних посад у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) залишається невиконаним майже рік, що створює ризик безповоротної втрати близько 0,3 млрд євро вже наприкінці першого кварталу 2026 року.