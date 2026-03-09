Фінансові новини
- 09.03.26
- 08:47
RSS
мапа сайту
Обсяги обходу санкцій через криптовалюти підскочили майже на 700% — Chainalysis
08:26 09.03.2026 |
Обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з обходом міжнародних санкцій, різко зріс у 2025 році. Такого висновку дійшли аналітики компанії Chainalysis у новому звіті про санкції та цифрові активи.
За їхніми даними, адреси, пов'язані із санкційними суб'єктами, отримали близько $154 млрд у криптовалюті. Показник зріс на 694% порівняно з попереднім роком і став головним чинником зростання незаконної активності на блокчейні.
Держави активно використовують криптоінфраструктуру
Аналітики зазначають, що цифрові активи дедалі частіше стають частиною фінансової інфраструктури держав, які перебувають під санкціями. Йдеться не лише про приховування коштів, а й про розрахунки у зовнішній торгівлі та закупівлю обладнання подвійного призначення.
Особливо помітну роль відіграють Росія, Іран і Північна Корея. За даними Chainalysis, ці країни розвивають власні схеми використання криптовалют для обходу обмежень і фінансування державних програм.
Зокрема, пов'язаний із Росією стейблкоїн A7A5, прив'язаний до рубля, обробив транзакції на суму понад $93 млрд менш ніж за рік.
Аналітики вважають, що він став ключовим інструментом для міжнародних розрахунків компаній, які перебувають під санкціями. Його активно використовують для обходу обмежень.
Активність Ірану та Північної Кореї
Іран також активно інтегрує криптовалюти у свою економічну стратегію.
Згідно зі звітом, у 2025 році адреси, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, отримали понад $3 млрд у криптовалюті. Це становило понад половину всіх надходжень іранських сервісів до кінця року.
Північна Корея, зі свого боку, залишається одним із найбільших джерел кіберзлочинів у криптоіндустрії. У 2025 році пов'язані з режимом хакери викрали понад $2 млрд у цифрових активах - це рекордний показник для країни.
Попри різке зростання операцій, пов'язаних із санкціями, аналітики наголошують, що більша частина криптовалютних транзакцій залишається легальною. За оцінкою Chainalysis, частка незаконних операцій у загальному обсязі крипторинку й надалі становить менш ніж 1%.
Водночас експерти попереджають, що держави дедалі активніше використовують блокчейн-інфраструктуру в геополітичних цілях. Це змушує регуляторів посилювати контроль за платформами для торгівлі цифровими активами та розширювати санкційні списки, пов'язані з цифровими активами.
