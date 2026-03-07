Фінансові новини
Канада і США повернулися до торгових переговорів після пів року паузи
18:08 07.03.2026 |
Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".
6 березня перемовник від Канади, міністр Домінік Леблан зустрівся у Вашингтоні з американським торговим представником Джеймісоном Гріром.
Після завершення зустрічі Леблан ухилився від коментарів ЗМІ.
США продовжують стягувати "каральні" тарифи Трампа з канадської сталі, алюмінію, машинобудівної продукції та багатьох інших категорій товарів. Оскільки настав час і для перемовин щодо оновлення торгової угоди між Канадою, США і Мексикою (CUSMA), Канада планує у межах цих перемовин cпробувати позбутися тарифів проти найважливіших для неї сфер економіки.
Це надає США додаткові "важелі", щоб торгуватися за бажані для себе зміни - як, наприклад, щодо доступу на ринок молочної продукції у Канаді та правил, які зобов'язують американські стримінгові платформи пропонувати канадський контент.
Лишається загроза, що США захочуть в цілому "поховати" угоду CUSMA і перетворити її на окремі торгівельні угоди з Канадою і Мексикою, що зробить Канаду ще вразливішою до тарифного тиску Трампа.
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
