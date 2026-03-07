Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада і США повернулися до торгових переговорів після пів року паузи

Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".

6 березня перемовник від Канади, міністр Домінік Леблан зустрівся у Вашингтоні з американським торговим представником Джеймісоном Гріром.

Після завершення зустрічі Леблан ухилився від коментарів ЗМІ.

США продовжують стягувати "каральні" тарифи Трампа з канадської сталі, алюмінію, машинобудівної продукції та багатьох інших категорій товарів. Оскільки настав час і для перемовин щодо оновлення торгової угоди між Канадою, США і Мексикою (CUSMA), Канада планує у межах цих перемовин cпробувати позбутися тарифів проти найважливіших для неї сфер економіки.

Це надає США додаткові "важелі", щоб торгуватися за бажані для себе зміни - як, наприклад, щодо доступу на ринок молочної продукції у Канаді та правил, які зобов'язують американські стримінгові платформи пропонувати канадський контент.

Лишається загроза, що США захочуть в цілому "поховати" угоду CUSMA і перетворити її на окремі торгівельні угоди з Канадою і Мексикою, що зробить Канаду ще вразливішою до тарифного тиску Трампа.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес