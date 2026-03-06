G7 працює над домовленістю про торгівлю критичними мінералами — ЗМІ

Країни G7 ведуть переговори про укладення торговельної угоди щодо критично важливих корисних копалин на тлі занепокоєння надмірною залежністю від Китаю у галузі рідкісноземельних елементів та інших матеріалів, необхідних для сучасних промислових технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела в японському уряді.

Країни за допомогою передбачуваної структури країни прагнуть зміцнити ланцюги постачання у регіоні, зокрема шляхом скасування мит між членами Групи семи та створення нової економічної зони для корисних копалин.

Переговори веде офіс торгового представника США (USTR). Адміністрація американського президента Дональда Трампа посилює координацію із союзниками, щоб протистояти Китаю, який, як вважається, використовує своє домінування у переробці рідкісноземельних мінералів для здійснення дипломатичного та економічного впливу, йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Китай посилив контроль за експортом до Японії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, серед яких можуть бути рідкісноземельні мінерали.

Очікується, що питання щодо посилення співпраці у сфері закупівлі критично важливих корисних копалин буде включено до порядку денного саміту між Трампом і прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, який заплановано на 19 березня.

Джерела розповіли, що, окрім зниження тарифів серед членів угоди, країни G7 та інші країни обговорюють можливість введення додаткових зборів на імпорт критично важливих корисних копалин з Китаю. Розглядаються заходи для підтримки видобутку критично важливих корисних копалин у країнах, які приєдналися до угоди, наприклад, шляхом надання субсидій, додали співрозмовники Kyodo News.

У разі реалізації торговельної угоди, Японії, можливо, доведеться переглянути своє законодавство для її впровадження, йдеться у матеріалі.

«Існує багато викликів, але це, безсумнівно, чинитиме тиск на Китай», - зазначило одне з неназваних джерел.

Повідомляється, що Китай видобуває близько 70% світових запасів рідкісноземельних мінералів, які є необхідними для виробництва високотехнологічних та оборонних продуктів, і переробляє близько 90% цих сировинних матеріалів.

Спостерігачі вважають, що Китай може постачати недорогі рідкісноземельні мінерали, користуючись низькою заробітною платою, поганими умовами праці та м'якими екологічними нормами, що робить такі продукти, виготовлені за межами Китаю, менш конкурентоспроможними.