Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FT: страхові ставки для суден в Ормузькій протоці зросли у 12 разів

Страхові компанії різко підвищили тарифи для суден, що проходять через Ормузьку протоку, ключовий морський коридор між Перською затокою та Індійським океаном. Вартість страхування зросла приблизно в 12 разів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на страхових брокерів.

Якщо за звичайних умов страхування становить близько 0,25% від вартості судна, то зараз воно сягає близько 3%.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заборонив прохід суден через Ормузьку протоку. В результаті кілька великих судноплавних компаній, серед яких Maersk, MSC та Hapag-Lloyd, зупинили або обмежили використання цього маршруту.

Підвищення тарифів триває, попри президента США Дональда Трампа, що ВМС США готові супроводжувати нафтові танкери через протоку, а також надавати суднам страховку та гарантії на вигідних умовах.

Однак учасники ринку поки що не розуміють, як саме працюватиме запропонована Трампом схема. «Ми абсолютно нічого не чули, окрім цієї заяви в Truth Social. Чи стосуватиметься це, наприклад, транспортування китайської нафти європейськими танкерами, ми не знаємо», - сказав Financial Times партнер брокерської компанії McGill.

Рух танкерів через Ормузьку протоку фактично припинився після того, як Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Окрім терміналу QatarEnergy, Іран атакував нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Також надходили повідомлення про обстріл одного з танкерів в Ормузькій протоці.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,07 0,16 43,8800  0,07 0,16
EUR 50,8660  0,20 0,39 50,8920  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес