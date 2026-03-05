Фінансові новини
FT: страхові ставки для суден в Ормузькій протоці зросли у 12 разів
11:23 05.03.2026 |
Страхові компанії різко підвищили тарифи для суден, що проходять через Ормузьку протоку, ключовий морський коридор між Перською затокою та Індійським океаном. Вартість страхування зросла приблизно в 12 разів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на страхових брокерів.
Якщо за звичайних умов страхування становить близько 0,25% від вартості судна, то зараз воно сягає близько 3%.
Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заборонив прохід суден через Ормузьку протоку. В результаті кілька великих судноплавних компаній, серед яких Maersk, MSC та Hapag-Lloyd, зупинили або обмежили використання цього маршруту.
Підвищення тарифів триває, попри президента США Дональда Трампа, що ВМС США готові супроводжувати нафтові танкери через протоку, а також надавати суднам страховку та гарантії на вигідних умовах.
Однак учасники ринку поки що не розуміють, як саме працюватиме запропонована Трампом схема. «Ми абсолютно нічого не чули, окрім цієї заяви в Truth Social. Чи стосуватиметься це, наприклад, транспортування китайської нафти європейськими танкерами, ми не знаємо», - сказав Financial Times партнер брокерської компанії McGill.
Рух танкерів через Ормузьку протоку фактично припинився після того, як Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран став обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни регіону. Окрім терміналу QatarEnergy, Іран атакував нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Також надходили повідомлення про обстріл одного з танкерів в Ормузькій протоці.
