Військовий план США щодо Ірану передбачає операцію до вересня — джерела ЗМІ

Центральне Командування Збройних сил США (United States Central Command) просить Пентагон направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану протягом щонайменше 100 днів, але ймовірно до вересня поточного року, пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

В повідомленні зазначається, що це є ознакою того, що Пентагон вже виділяє фінансування на операції, які можуть тривати набагато довше, ніж початковий чотиритижневий графік конфлікту, встановлений президентом США Дональдом Трампом, а поспіх із додаванням людей та ресурсів свідчить що команда Трампа не повністю передбачила широких наслідків розпочатої війни.

Пентагон також намагається доставити до регіону більше засобів протиповітряної оборони, особливо менші та дешевші системи боротьби з дронами, повідомив американський чиновник.

"Удар, який вбив американських військових, викликає особливе занепокоєння у військових планувальників, оскільки він був завданий відносно дешевим безпілотником Shahed, який часто може пролітати нижче існуючих радарів. США, принаймні зараз, використовують ракети вартістю до кількох мільйонів доларів, щоб знищити безпілотники, які коштують лише частину цієї суми. Іран має тисячі таких безпілотників у своїх арсеналах, і десятки з них вже пробили собі шлях крізь існуючі засоби протиповітряної оборони. Багато безпілотників, якими США могли б відповісти, не використовувалися в бойових діях, додав чиновник, оскільки американські війська досі не стикалися з такою поширеною загрозою безпілотників", - йдеться в статті.

Один із чиновників Державного департаменту, знайомий з процесом, сказав виданню, що відносно мало людей у ​​департаменті було ознайомлено з планами війни в Ірані, хоча нинішні та колишні американські дипломати зазначали, що можливість того, що США розпочнуть війну на Близькому Сході, не була секретом. Чиновник також визнав, що це могло сприяти проблемам з наказами про евакуацію та сповіщеннями про заборони на подорожі в країни Перської затоки.

Держдеп заявив, що цілодобова цільова група, створена в суботу вранці, допомогла понад 6,5 тис американцям за кордоном, надаючи рекомендації щодо безпеки та варіантів подорожей. Помічник державного секретаря з питань міжнародних зв'язків з громадськістю Ділан Джонсон написав у середу вранці, що з 28 лютого, коли почалася війна, "понад 17 500 громадян Америки повернулися до Сполучених Штатів з Близького Сходу". Але це число, як зазначає видання, включає багатьох американців, які виїхали без будь-якої допомоги з боку Державного департаменту.