Ірак охопив блекаут після зупинки електростанцій через нестачу газу

Повне вимкнення електрики в усіх провінціях Іраку сталося в середу, 4 березня. Згодом представник Міністерства електроенергетики країни пояснив, що причиною блекауту стало раптове скорочення постачання газу на електростанцію "Румайла" в Басрі, повідомив телеканал Al Arabiya.

Представник міністерства запевнив, що тривають роботи з відновлення електропостачання у всій країні.

Високопоставлене джерело, знайоме із ситуацією в енергосистемі Іраку, повідомило агентству Reuters, що електропостачання повернеться протягом кількох годин.

Це не перший блекаут в Іраку за останні місяці. В серпні 2025 року раптова зупинка електростанції "Хамідія" в західній провінції Анбар призвела до пошкодження електромережі. Масштабний блекаут стався під час аномальної спеки.

Торік у грудні атаки дронів на газове родовище Khor Mor у Курдистані спричиняли великі перебої з електропостачанням у північних регіонах через зупинку подачі газу на електростанції.

Ірак, який є членом Організації країн-експортерів нафти і одним із провідних світових виробників нафти, зазнає труднощів із забезпеченням своїх громадян енергоносіями з моменту вторгнення під керівництвом США в 2003 році, які скинули Саддама Хусейна.

Недостатнє інвестування і неефективне управління призвели до того, що національна енергомережа виявилася нездатною впоратися з попитом, що зростає.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Ірак призупинив експорт нафти зі свого напівавтономного Курдистанського регіону до порту Джейхан у Туреччині. Водночас видобуток на родовищі Румайла в Басрі, яким управляє BP, довелося призупиняти через нестачу місця для зберігання нафти.

